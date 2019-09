'Ne podržavamo nikoga, predsjednicu ili predsjednika treba birati u Saboru'

HNS će zajedno s ustavnim i pravnim stručnjacima pokrenuti inicijativu da se predsjednik države ubuduće bira u parlamentu i u skladu s takvom odlukom neće dati potporu ni jednom kandidatu na predstojećim predsjedničkim izborima, izjavio je u subotu nakon sjednice Središnjeg odbora predsjednik stranke Ivan Vrdoljak.

HNS će, kazao je Vrdoljak, pozvati svoje članstvo i simpatizere da svakako izađu na predstojeće izbore za predsjednika Republike i da glasaju po svojoj savjesti, ni ekstremno lijevo ni ekstremno desno.

Vrdoljak je uvjeren da će se njihovo članstvo voditi liberalnim vrijednostima i borbom za otvoreno i tolerantno društvo, te da im temelj odluke neće biti pripadnost ni lijevoj ni desnoj političkoj opciji već da će birati one koji će vući zemlju naprijed te da će isključiti populiste i ekstremiste.

Naveo je i kako je Predsjedništvo stranke prije 20 dana zaključilo da među postojećim kandidatima nema onog koji bi mogao artikulirati liberalne, tolerantne i otvorene politike.

Foto: HNS

HNS-u su prioritet stranački i parlamentarni izbori, a protive se bilo kakvom povećanju ovlasti predsjednika države, pa bi izbor predsjednika u saboru bio bi demokratski iskorak.

Središnji odbor je također odlučio da treba dodatno jačati parlamentarnu demokraciju koja je jedna od temeljnih odrednica hrvatskog političkog sustava, nasuprot idejama da treba jačati predsjednički sustav.

Vrdoljak je odbacio mogućnost da su odluku da ne podrže bilo kojeg predsjedničkog kandidata donijeli kako se ne bi zamjerili ni HDZ-u ni SDP-u te podsjetio kako postoji odluka Središnjeg odbora da HNS izlazi samostalno na izbore.

Središnji odbor na sjednici je zaključio kako će ustrajati na provedbi kurikularne reforme te potvrdio prethodnu odluku Predsjedništva HNS-a po kojoj je povećanje plaća za učitelje i ravnatelje u osnovnim i srednjim školama važan politički prioritet na kojem će HNS ustrajati.

Zahvaljujući ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak i HNS-u reforma obrazovanja je po prvi put u hrvatskoj povijesti ušla je u 1300 hrvatskih škola i upravo su učitelji i ravnatelji ključni nositelji tih procesa te zbog toga zaslužuju veće plaće koje predugo čekaju, zaključeno je na sjednici.

Predsjednik Kluba zastupnika HNS-a u Saboru Milorad Batinić izjavio je kako je Središnji odbor HNS-a potvrdio odluku Predsjedništva o pokretanju procesa unutarstranačkih izbora već od idućeg tjedna, dok će se Izborni sabor, na kojem će HNS promijeniti vodstvo, održati između ožujka i svibnja 2020. godine.

Do prosinca je planirano održavanje skupština podružnica, koje biraju delegate za Sabor i za županijsku skupštinu, a do siječnja 2020. trebali bi biti izabrani do delegate za skupštine regionalnih saveza i članove Središnjeg odbora. HNS bi trebao na proljeće iduće godine tako izabrati novo vodstvo.

