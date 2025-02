Hit komedija 'Udavače' stiže i u Beč

Višestruko nagrađivana hit komedija o neobičnim vjenčanjima i bračnim peripetijama ”Udavače”, koja je oduševila na desetke tisuća humora i smijanja, ove nedjelje, 2. ožujka, s početkom u 20 sati, moći će se pogledati i u Beču, u Radničkom sveučilištu u Längenfeldgasse 13-15, u 12 bečkom stambenom okrugu. Organizator prikazivanja ove kazališne predstave u austrijskom glavnom gradu je hrvatsko Kulturno i sportsko društvo “Zagreb” iz Beča, na čelu s izuzetno aktivnim predsjednikom Blaškom Papićem.

Ova, kod publike izuzetno omiljena komedija, kako stoji u najavi “britkim humorom baca svjetla reflektora na moderna vjenčanja i propitkuje široku lepezu različitih svadbi kakve niste mogli ni zamisliti, kao i razloge koji pojedince dovode do sudbonosnog DA”. I to “od neobičnog romskog vjenčanja, vjenčanja luckaste bakice u Las Vegasu pa sve do svadbe iz koristi radi financijskog poticaja OPG-a, čak petnaest šarolikih likova iz svakodnevnog života koji je uvijek pun (ne)ugodnih iznenađenja”.

Duhovitu predstavu poznatog majstora komedije Matka Elezovića utjelovljuje izvrstan glumački trio: Matea Elezović Brdar, Jan Kerekeš i Erna Rudnički. Režirao ju je iskusni Mario Kovač. Životopisne kostime osmislila je Elvira Ulip. Informacije i narudžbe ulaznica za predstavu mogu se dobiti na telefonski br.: 0699 1945 1910 ili na www.zagrebwien@.at odnosno putem E.Maila blasko.papic@gmail.com. Dođite i razveselite se u ova turobna vremena, poručio je organizator Blaško Papić sa svojim timom.