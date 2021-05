'Herceg-Bosna nije bila paratvorevina, već pravo naroda na samoopredjeljenje'

Krešimir Zubak, prvi član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, prvi predsjednik FBiH i bivši predsjednik Herceg Bosne, u ekskluzivnom intervjuu za Federalni radio poručio je kako Herceg Bosna nije bila paratvorevina, kao što se stalno nameće.

- Nije. Herceg Bosna je pravo naroda na samoopredijeljenje koje je i danas utkano u Ustav BiH, koji je donesen na temelju Međunarodnog pakta o građanskim pravima i članka 1. tog Pakta - kazao je Zubak, potvrdivši kako je to bilo samopredijeljenje unutar tada međunarodno situaciju u kojoj ga je Alija Izetbegović pitao zašto je ušao u projekt Herceg Bosne i HVO-a.

- Rekao sam mu: Zbog Vas. Onog trenutka kad ste rekli za Ravno da to nije naš rat. Što je nakon toga nama Hrvatima preostalo osim da se samoorganiziramo pa iako to svi vi zvali paratvorevinom - poručio je Zubak, a prenosi Večernji.ba.

Na pitanje novinarke jesu li njegovi pogledi na Herceg Bosnu isti kao i danas, Zubak je kazao kako ima mišljenje koje ne mijenja.

- Imam svoje mišljenje koje ne mijenjam uopće, a to je - da kojim slučajem Hrvati nisu imali HVO i svoje političko rukovodstvo, mi ne bismo bili politički subjekt u BiH - naglasio je Zubak.

Na konstataciju novinarke kako bi danas ovo o čemu Zubak priča bio treći entitet, Zubak je podsjetio na okolnosti nastanka Herceg Bosne.

- Kad govorimo o političkom subjektivitetu u BiH, pozivam se na ono što je postojalo prije rata i što je danas sastavni dio Ustava BiH. Bivša Jugoslavija usvojila je Međunarodni pakt o građanskim političkim pravima te, između ostalog, tamo stoji kao prvi članak pravo naroda na samoodređenje. U uvjetima kada u BiH, na koju je izvršena agresija, država nije mogla štititi svoje građane i narode, onda se narod i građani imaju pravo samoorganizirati. I mi Hrvati smo se samoorganizirali - podsjetio je Zubak.

Također je upozorio na situaciju u kojoj su se prije toga samoorganizirali i Bošnjaci u okviru Patriotske lige, još prije HVO-a.

- Dakle, Patriotska liga, kao vojno krilo SDA, osnovana je jer postojeće strukture vlasti u BiH nisu mogle odgovoriti na agresiju. I predsjednik Patriotske lige bio je predsjednik Predsjedništva BiH - naveo je on.

Nakon upita novarke o ratnim zločinima, Zubak je kazao kako zločini nisu počinjeni uime Herceg Bosne.

- Nisu počinjeni uime Herceg Bosne isto kao što ni zločini Armije BiH nisu počinjeni uime BiH, već su to činili pojedinci ili skupine. Znači, nitko nije učinio zločin uime Herceg Bosne. Možemo li prihvatiti činjenicu da su i pripadnici Armije činili zločine? - upitao je Zubak.

Prisjetio se i situacije oko potpisivanja Daytonskog sporazuma, odnosno činjenice da u Daytonu nema njegova potpisa, a u Parizu ima.

- U Daytonu nema mog potpisa, u Parizu ima, i to zato što je tako tražio Parlament FBiH od mene tako što su tako izglasali, a moja dužnost kao predsjednika FBiH bila je provesti odluku Parlamenta. Dakle, to nije bila moja odluka. A ja, da sam neposredno biran kao što danas biraju predsjednika RS-a, to ne bih potpisao ni u Parizu - izjavio je Zubak.

U kontekstu sadašnjeg uređenja BiH jasno je poručio kako je dvodomni Parlament realnost.

- Dvodomni Parlament je naša realnost, pa i u SAD-u imate takav ustroj. Kongres i Senat. A SAD se smatra ovdje uzorom demokracije. I tamo Senat štošta blokira, a što dolazi iz Kongresa - poručio je Zubak.

Govoreći o promjenama, Zubak je izjavio kako treba u procesu izmjene Izbornog zakona provesti presudu Ustavnog suda u predmetu “Ljubić” kao što treba provesti i odluke Suda u Strasbourgu. Spomenuo i tematiku legitimnog predstavljanja.

- A legitimno predstavljanje? Reći ću vam samo jedno. Ako nemate to barem dijelom, onda ne možete realizirati ono što stoji u Ustavu BiH, a to su potrebe i interesi jednog naroda ako tom narodu netko drugi bira predstavnike. I apropo komentara iz Njemačke i Bode Webera, treba reći kako i Belgija ima dvodomni parlament u koji se biraju ljudi tako što flamanski kolegij izbornog tijela bira jedan broj Flamanaca. Kao i svi drugi koji žive u Belgiji. To je legitimnost - naglasio je Zubak.

Osvrnuo se i na člana Predsjedništva BiH Željka Komšića.

- Željko Komšić jest legalan, ali nije legitiman. Odmah da to kažem i naglasim - poručio je Zubak.

Na pitanje da se osvrne na dva izraza - konstitutivnost ili konstituentnost, Zubak je potvrdio kako se to ne razumije.

- Prvi put sad govorim vama. Upravo sam ja u devetom draftu Ustava BiH u Daytonu napokon ishodio odredbu o konstitutivnosti. To nije moj izum, već sam na tom inzistirao. Konstitutivni smo. Čuo sam sad i za tu konstituentnost. To je isto. I znači temeljni, osnovni, sastavni. U osnovi je sve to isto. Nisu to Amerikanci pisali, na tome sam ja inzistirao - objasnio je Zubak.

