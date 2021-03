HDZ-ov kandidat za Rijeku: 'Ljudima je dosta SDP-a, imam program koji će ih maknuti nakon 30 godina'

U ponedjeljak je na Večernji TV-u gostovao Josip Ostrogović, HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Rijeka na predstojećim lokalnim izborima.

Emisiju vodila: Iva Boban Valečić

Riječki kandidati svoje su programe predstavili još u veljači, a u pretkampanji su već mjesecima. Vi ste službeno u kampanju ušli tek prošlog tjedna. Zašto ste toliko čekali?

HDZ je velika i stožerna stranka kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj, riječkoj razini. Naime, mi smo imali unutarstranačke izbore u studenome na kojima sam postao predsjednik gradske organizacije, zatim smo imali izbore u gradskim temeljnim ograncima kojih ima 28 gdje sam također dobio podršku članova stranke. Tek nakon toga prijedlog za moju kandidaturu išao je na gradski i županijski odbor pa na predsjedništvo stranke. Možda se iz vani stekao dojam da je to sve predugo trajalo, ali naprosto je takva procedura.

Već dugo se neslužbeno u političkim kuloarima priča da se čekalo s vašom kandidaturom jer je HDZ namjeravao ojačati svoju poziciju kako bi Rijeku koja je inače bastion SDP-a, stavio pod svoju kontrolu. Navodno se pričalo s nekim nezavisnim kandidatima pa i gospodinom Davorom Štimcem, nekadašnjim ravnateljem riječkog KBC-a...

Ne znam odakle vam takve informacije. Ja sam kandidat HDZ-a za gradonačelnika Rijeke i imam potporu svih stranačkih tijela. To što govorite mi je sada prvi glas.

SDP-ov kandidat Marko Filipović (Obersnelov zamjenik) više je puta u kampanji ponovio kako je Štimac igrač HDZ-a s kojim će sklopiti poslijeizbornu koaliciju. Je li to točno?

Kampanja još nije krenula u svom punom žaru. Ja sam program predstavio tek prošlog četvrtka, a uskoro ću Riječankama i Riječanima predstaviti svoj program i konkretne ideje nakon čega sam uvjeren da ću postati gradonačelnik i da će HDZ imati većinu u vijeću tako da trenutno ne razmišljam previše o protukandidatima.

Ali ankete vam ne idu u prilog. Prema posljednjim rezultatima SDP u Rijeci osvaja 20 posto podrške birača, a vi tek 13 posto. Rijeka nije nikad bila HDZ-ov grad. Kako stoga mislite da ćete uvjerljivo pobijediti?

Prije četiri godine SDP je u Rijeci bio na 40 posto, sada je na 20. Dakle, tendencija pada je i više nego očita. Osim toga HDZ-ovi birači i simpatizeri se nešto manje izjašnjavaju u anketama od SDP-ovih. Radije pričekajmo 16. svibnja i konačan rezultat.

SDP je na vlasti u Rijeci desetljećima. Zbog čega mislite da je važno pobijediti tu stranku?

Evo, ispričat ću vam jedan banalan primjer. Nedavno sam sa svojom djecom šetao preko Žabice. Tako se zove predio gdje je smješten riječki kolodvor. Moja kćer Elizabeta koja ima 7 godina me pitala "tata zašto je ovaj kolodvor ovako tužan". To vam sve govori. On je zbilja otužan i nije dostojan trećeg najvećeg grada u Hrvatskoj. Još uvijek aktualni gradonačelnik Vojko Obersnel tijekom svojih mandata ništa nije napravio, a mnogo je obećavao. Koliko znam na obnovu kolodvora uloženo je 50 milijuna kuna od čega 13 na projektnu dokumentaciju, a stvari se nisu makle s mrtve točke. To bi bio samo jedan konkretan primjer. Osim toga dobro se sjećam da je ministar prometa Oleg Butković u više navrata pozivao SDP-ovu gradsku vlast da mu pripremi dokumentaciju te da će kolodvor biti obnovljen preko resornog ministarstva odnosno EU fondova. Nikad mu se nitko nakon toga nije javio.

Zašto nitko iz grada nije htio da ministarstvo obnovi kolodvor i da grad i građani uštede znatan novac?

To samo dokazuje koliko je SDP-ova vlast na čelu s Vojkom Obersnelom bila inertna, nesposobna i nezainteresirana.

Ali ako svi znaju da SDP u Rijeci vlada desetljećima, da se Obersnel koji je izgradio veliku i moćnu infrastrukturu povlači iz politike te ako se znalo da su mnogi birači nezadovoljni gradskom vlašću, zašto HDZ onda nije na jedan način okrupnio i osnažio svoju frontu pred izbore? Mislite li da se u bitku protiv SDP-a moglo ići kompaktnije i efikasnije?

U Rijeci je na izbore HDZ uvijek izlazio samostalno dok je SDP izlazio u kobasica koalicijama. Vidimo i sad da im se to obilo od glavu jer im rejting nezaustavljivo pada. Naš je motiv izaći na izbore i procijeniti vlastitu snagu i zatim vidjeti kako će se karte dalje miješati.

Na koje vi birače ciljate? Na desnom spektru je žestoka konkurencija. Tu su još i Mostov Marin Miletić te nezavisni Davor Štimac. Miletić je jako popularan među mladima jer prepoznaju njegovu autentičnost i vjeruju da donosi neke nove politike. Može li i HDZ ciljati na to biračko tijelo izvan svojih tradicionalnih i starijih birača.

Uvjeren sam da će Riječanke i Riječani prepoznati i nagraditi moj program. Svi kandidati koje spominjete već su u kampanji mjesecima. Ja sam krenuo prošlog tjedna. Obratit ću se svim onim ljudima koji misle da se u Rijeci može i mora bolje živjeti, a takvih je 70 posto.

Miletić je po anketama još uvijek ispred vas. Osim mladih, vidi se, privlači i konzervativne birače. Zar to nije biračko tijelo na koje je nekad računao upravo HDZ? Što se u međuvremenu promijenilo?

Opet vam ponavljam. Miletić je u kampanji preko 10 mjeseci. Ja vas uvjeravam da će se rezultati 16. svibnja vidjeti crno na bijelo i da ću ući u drugi krug i zatim postati gradonačelnik. Živi bili pa vidjeli.

Ankete također kažu da ste vrlo omiljeni među biračima Domovinskog pokreta. Vidite li njih kao poželjne partnere u gradskom vijeću?

Smatram da ću ja Riječanima ponuditi jednu sasvim novu viziju, osvježenje i način rada od SDP-ova tri desetljeća samovladavine. Naši partneri u vijeću će biti svi oni koji žele dobro Rijeci i stanu iza našeg programa.

Vojku Obersnelu često ste zamjerali lošu komunikaciju sa županom Zlatkom Komadinom?

Da, njih dvojica su iz iste stranke, SDP-a, a već dugo vremena ne komuniciraju. Sad ja vas pitam kako Rijeka i Primorsko-goranska županija mogu ići naprijed kad dva glavna čovjeka jedan drugom tjeraju inate?

Vratimo se malo na vaš program. Što biste prvo napravili u slučaju da postanete gradonačelnik?

Moji prioriteti vežu se uz život naših sugrađana. Odmah bi uveo dvosmjenski rad vrtića i olakšao upise u vrtić i osigurao dodatne kapacitete za djecu. Naime, u Rijeci svake godine oko 300 predškolske djece ostane bez vrtića, a SDP-ova vlast se godinama hvali da su prijatelji djece. Zamislite samo muku tih roditelja. Druga važna stvar je izgradnja višestambenih objekata na neiskorištenom gradskom zemljištu za mlade riječke obitelji kojih već sada ima preko 600. Promijenili bismo prostorni plan, omogućili gradnju i pronašli partnera koji bi po normalnoj tržišnoj cijeni izgradio stanove za naše obitelji. Grad bi subvencionirao dio troška tako da bi obitelji mogle dobiti stan po iznimno prihvatljivoj cijeni.

