'u oporbi vladaju dvostruki kriteriji'

HDZ: Hoće li vrli Penava zbog ove afere 'za koju je morao znati' podnijeti ostavku?

- Ni to što su se viđeniji DP-ovci javno hvalili bračnim parom Zmijanović i naslikavali s njima (ili to što je Zmijanović dizao DP u nebesa), međutim, nije nikakav „dokaz“ o umiješanosti vodstva DP-a u šibenski slučaj. Niti bismo to ikada tvrdili - navodi HDZ