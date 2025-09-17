HAC objavio detalje novog sustava plaćanja cestarina: Evo koja je najveća promjena za građane

HAC je poslao priopćenje u kojem su pojasnili ključne postavke plaćanja cestarine u novom elektroničkom sustavu, a vezano za novi Zakon o naplati cestarine. Za razliku od sustava naplate cestarine koji je danas u primjeni, a koji zahtjeva zaustavljanje korisnika na ulasku na autocestu (radi evidentiranja početka korištenja) i na izlasku s autoceste (radi plaćanja cestarine), novi sustav naplate temeljit će se na slobodnom protoku bez zaustavljanja na ulasku i izlasku s autoceste, a upravo to je bitna razlika novog u odnosu na postojeći sustav, poručili su iz HAC-a.

"Imajući u vidu da u novom sustavu naplate neće biti naplatnih kućica, cestarina će se plaćati ili putem uređaja ugrađenog u vozilo (ENC) ili putem automatskog sustava očitanja registarskih oznaka vozila, ovisno o tome za što se sami korisnici odluče. Prema tome, na prolasku kroz autocestu, obzirom na tehnologiju, neće biti moguće plaćanje gotovinom, ali će se gotovinom kao i dosad moći nadoplatiti jedan od odabranih načina – ENC ili registarske oznake, na prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na drugim prodajnim mjestima, primjerice benzinskim postajama", poručuju. Napominju da neće biti isključeno gotovinsko plaćanje, ali ono neće tehnički biti moguće na samoj autocesti, odnosno po izlasku s autoceste jer na njima neće biti naplatnih kućica, već će se gotovinom moći nadoplatiti račun putem kojeg se korisnik odluči koristiti autocestu.

HAC je odgovorio i na najčešća pitanja građana.

1.Koja će biti najveća promjena za građane?

Najveća promjena za građane bit će prolazak bez zaustavljanja na naplatnim kućicama, ali uz obaveznu prethodnu prijavu u sustav na jedan od načina koji će na vrijeme biti iskomuniciran.

2. Kako će se plaćati cestarina?

Uz prethodnu prijavu u sustav i valjano sredstvo plaćanja cestarina će se plaćati putem ENC uređaja ili očitavanjem registarske oznake vozila.

3. Hoće li se cestarina moći platiti gotovinom?

Ne na dosadašnji način jer više neće postojati mogućnost da korisnik na izlazu s autoceste blagajniku plati cestarinu gotovinom. Dakle, gotovina ne nestaje u potpunosti – svaki će korisnik moći sam odabrati način plaćanja i prijave u sustav, uključujući i gotovinsku uplatu u prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na drugim prodajnim mjestima, primjerice benzinskim postajama.

4. Zašto je ENC obvezan za teška vozila?

Elektronički sustavi naplate cestarine u EU moraju omogućiti uslugu europske elektroničke naplate cestarine, a kojoj je cilj da se jednim uređajem na teškom vozilu omogući korištenje autoceste diljem Europe. Sve zemlje u europskom okruženju za teška vozila imaju obvezno korištenje uređaja u vozilu.

Podsjetimo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture namjerava predložiti novi Zakon o naplati cestarina, kojim bi se isključila mogućnost plaćanja cestarine u gotovini, a za sva teretna vozila i motocikle uvela obveza korištenja uređaja u vozilu za plaćanje cestarine. Vlada je, navodi se u obrascu iskaza o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga Zakona o naplati cestarine, Nacionalnim planom za oporavak i otpornost predvidjela uvođenje elektroničkog sustava naplate cestarine. "Navedeni elektronički sustav naplate cestarine temelji se na odabranim tehnologijama (a ne na svim tehnologijama koje su Direktivom 2019/520 i Zakonom o cestama dozvoljene), isključuje mogućnost plaćanja cestarine u gotovini i za sva teretna vozila i motocikle uvodi obvezu korištenja uređaja u vozilu za plaćanje cestarine, a što će omogućiti slobodan prometni tok, bez zaustavljanja vozila zbog naplate cestarine. Zbog slobodnog prometnog toka nužno je urediti pitanje nadzora plaćanja cestarine", stoji u tom obrascu koji je u javnom savjetovanju do 15. listopada.