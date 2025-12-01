Grlić Radman u posjetu SAD-u: Cilj je jačanje hrvatsko-američkog savezništva

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman boravit će od ponedjeljka do srijede, od 1. do 3. prosinca 2025. godine, u Washingtonu D.C., gdje ga očekuje intenzivan diplomatski program i niz ključnih vanjskopolitičkih aktivnosti važnih za pozicioniranje Hrvatske na međunarodnoj sceni. Središnji događaj posjeta bit će sudjelovanje na visokoprofilnom okruglom stolu pod nazivom 'Uloga RH u regiji Jugoistočne Europe, energetska sigurnost, transatlantski odnosi, Ukrajina, Inicijativa Triju mora', u organizaciji uglednog think-tanka Foundation for Defense of Democracies. Ministar će ondje predstaviti hrvatske prioritete u stabilizaciji Jugoistočne Europe, jačanju transatlantskog partnerstva te ulozi Hrvatske u energetskom povezivanju i sigurnosti Europe, osobito kroz strateški LNG terminal na Krku i projekte Triju mora.

Tijekom posjeta ministar Grlić Radman održat će niz bilateralnih sastanaka na najvišoj razini u Kongresu SAD-a. Razgovarat će s predsjedavajućim Odbora za vanjske poslove Zastupničkog doma Kongresa Brianom Mastom, senatorom Tedom Buddom te zastupnicima Claudiom Tenney i Nickom Begichem. Ovi sastanci usmjereni su na jačanje hrvatsko-američkih političkih i sigurnosnih odnosa, koordinaciju oko globalnih i regionalnih pitanja te daljnju suradnju u borbi protiv hibridnih prijetnji i destabilizacijskih aktivnosti u susjedstvu.

U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u SAD-u, ministar će sudjelovati na panelu i prijemu 'Energy diplomacy reception: Expanding US energy partnerships with Croatia and the Three Seas Initiative', događaju koji okuplja vodeće američke i europske donositelje odluka te poslovnu zajednicu. Grlić Radman će istaknuti stratešku važnost Hrvatske u energetskoj opskrbi srednje i jugoistočne Europe, kao i sve snažniju ulogu Hrvatske kao pouzdanog i sigurnog energetskog čvorišta Europske unije. U sklopu boravka u Washingtonu, ministar će se sastati i s ključnim predstavnicima američke administracije. Među njima su zamjenik ministra energetike SAD-a James P. Danly, glavni savjetnik predsjednika SAD-a za znanost i tehnologiju i čelnik Ureda Bijele kuće za znanstvenu i tehnološku politiku Michael Kratsios, savjetnik trgovinskog predstavnika SAD-a Jeffrey Goettman, kao i zastupnik Zastupničkog doma Kongresa David Joyce. Razgovori će biti usmjereni na produbljivanje suradnje u energetici, trgovini, tehnološkim inovacijama i investicijama, s naglaskom na pozicioniranje Hrvatske kao ključnog partnera SAD-a u Europi. Ovaj posjet Washingtonu predstavlja još jedan važan korak u jačanju hrvatsko-američkog savezništva, s jasnim ciljem učvršćivanja Hrvatske kao relevantnog i prepoznatljivog aktera u europskim i transatlantskim procesima.