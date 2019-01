Grčić pozvao splitske vlasti da odustanu od paušalnog poreza: 'To je udar na male iznajmljivače'

SDP-ov zastupnik i predsjednik saborskog Odbora za turizam Branko Grčić u ponedjeljak je pozvao splitske gradske vlasti da odustanu od najava o, kako kaže, gotovo trostrukom povećanju paušalnog poreza za male iznajmljivače, upozoravajući kako je to udar na gotovo 6.000 malih iznajmljivača u najvećem dalmatinskom gradu.

Grčić je na konferenciji za novinare osudio predloženu odluku Grada o određivanju visine paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, za koju kaže kako će paušalni porez za male iznajmljivače povećati gotovo tri puta. Po tome bi umjesto dosadašnjih 300 kuna po krevetu iznajmljivači godišnje plaćali 862 kune, čime bi se gradski proračun godišnje povećao za između 15 i 50 milijuna kuna.

Male iznajmljivače osiromašilo bi se za 15 do 20 milijuna kuna godišnje

"Tako bi se male iznajmljivače u Splitu osiromašilo za 15 do 20 milijuna kuna godišnje, to je udar na male iznajmljivače i turizam jer Split postaje sve prepoznatljivija turistička destinacija", poručio je Grčić i napomenuo kako od malog iznajmljivanja u turizmu živi oko 20.000 Splićana. Sugrađane je pozvao da se uključe u online anketu, odnosno peticiju koju je pokrenuo splitski SDP kako bi se usprotivilo predloženoj odluci Grada.

Uvjeren je da vlasti mogu na drugi pomoći Splitu i drugim turističkim odredištima, a ne povećanjem paušalnog poreza, primjerice tako da Vlada propiše da vlasnici apartmana koji su npr. iz Zagreba, a imaju apartmane u Splitu, Trogiru ili Makarskoj, plaćaju porez na dohodak umjestima gdje su im apartmani.

Apsurdno da vlasnici apartmana koji žive u Zagrebu tamo plaćaju porez, a ne u Splitu

"Sada imamo apsurdnu situaciju da vlasnik apartmana u Splitu koji živi u Zagrebu paušalni porez za iznajmljivanje plaća u Zagrebu. To znači da gradonačelnik Bandić ima više novaca i može rješavati neke stvarne probleme građana Zagreba, ali može malo pomoći prelaske nekih zastupnika u Gradskoj skupštini ili Saboru", ocijenio je Grčić.

Predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur je spornu gradsku odluku nazvao "Andrinin porezom", prozivajući gradonačelnika Andra Krstulovića Oparu za "stihiju u radu Gradske uprave". Nacrt prijedloga odluke o određivanju visine paušalnog poreza po krevetu nazvao "Andrin porez" po imenu splitskog gradonačelnika Andre Krstulović Opare. Komentirajući samo trodnevni rok, od 18. do 21. siječnja ove godine, za internetsko savjetovanje koje je objavljeno na službenoj stranici Grada Split, Kotur je kako je "vikend javno savjetovanje'" o ovom porezu pokazatelj "stihije u radu sadašnje Gradske uprave".

Inače, prema novom Zakonu o porezu na dohodak, paušalni porez za više od 100.000 malih iznajmljivača u Hrvatskoj od 1. siječnja 2019. može biti od 150 kuna do 1500 kuna, a 2. siječnja počeo je rok u kojem lokalne jedinice moraju do 31. siječnja odlučiti koliki će paušal biti u njihovim općinama i gradovima. Ako ne donesu takvu odluku do 31. siječnja, primjenjivat će se zakonom određena visina paušalnog poreza po krevetu u iznosu od 750 kuna.

>>Pogledajte video: Branko Grčić