Grčić: Pažnja se posvećuje fiskalnoj konsolidaciji, a sve se drugo zanemaruje

Izvješće Europske komisije o napretku reformi u Hrvatski samo je potvrdilo ono što SDP govori više od godinu dana - da tih reformi uopće nema, poručili su danas SDP-ovci na konferenciji za novinare u Saboru.

SDP-ov Branko Grčić kaže da je neobično kada predstavnici Vlade kažu da je to očekivana situacija jer to govori da su svjesni da u godinu dana nisu proveli nijednu ozbiljnu reformu u Hrvatskoj nego je u fokusu Vlade bio samo Agrokor dok je sve drugo potpuno zapostavljeno.

- Europska komisija ističe da je Vlada velike ciljeve koje je postavila ili napustila ili odgodila, što znači da se reforme napuštaju i ostavljaju za neko drugo vrijeme. Ključna posljedica toga je usporavanje hrvatskog gospodarstva što smo vidjeli iz podatka o BDP-u za prošli kvartal, a usporavaju dva najznačajnija segmenta, investicije i izvoz, koji su bili temeljni izvor rasta u zadnjih nekoliko godina otkako smo uspjeli promijeniti trendove u Hrvatskoj – kazao je Grčić. Europska komisija, dodaje, procjenjuje da će bez strukturnih reformi koje Vlada ne provodi potencijal gospodarskog rasta biti između 1,4 i 1,9 posto, što je ispod svake razine koja bi Hrvatskoj omogućila da bude uz bok s novim članicama Europske unije.

- Postavlja se generalno pitanje politike koju vodi ova Vlada, jer je Vlada uz Agrokor postavila još jedan cilj kojem je sve podredila, a to je ulazak u Europsku monetarnu uniju. Pažnja se posvećuje fiskalnoj konsolidaciji, a sve se drugo zanemaruje.

Hrvatskoj su potrebne ozbiljne strukturne reforme u svim segmentima, od javne uprave preko zdravstvenog sustava koji je opterećen ogromnim dugovima, mirovinskog sustava koji je teško održiv, a s druge strane imamo minimalne mirovine od kojih ljudi uopće više ne mogu živjeti pa do segmenata koji utječu na poslovnu klimu i pad na ljestvici konkurentnosti – smatra Grčić. To su, zaključuje, segmenti kojima se Vlada pod hitno mora posvetiti inače ćemo i dalje biti na začelju zemalja kada je riječ o gospodarskom rastu, odnosno dalje zaostajati.

SDP-ov Damir Mateljan naglašava kako ova Vlada nema ni viziju ni hrabrosti za provođenje strukturnih reformi koje bi napokon iskoristile potencijale koje ima hrvatsko društvo.

- Neprovođenje strukturnih reformi u javnom sektoru i lokalnoj samoupravi među glavnim je krivcima zbog čega je Hrvatska najlošija i u povlačenju EU sredstava. Hrvatskoj je do 2023. godine na raspolaganju oko 10,7 milijardi eura, a to su sredstva na koje je računala Vlada u proračunu, ali i gospodarstvenici i jedinice lokalne samouprave. Do 2017. godine uplaćeno je manje od milijarde eura, ugovoreno je manje od četiri milijarde eura, a ukupno je raspisano 26 posto natječaja od ukupne alokacije, odnosno, manje od tri milijarde eura. Svi ti podaci su pokazatelj kako je Hrvatska i u ovom segmentu na dnu EU – objašnjava Mateljan.

Grčić je komentirajući najavu Vladinih mjera koje bi trebale olakšati položaj blokiranih građana, ustvrdio da više od 320 tisuća građana u blokadi mora biti među Vladinim prioritetima i bitnim reformama. Podsjetio je da je isto radio i SDP, ali je tim modelom otpisa duga nažalost premali broj blokiranih bio obuhvaćen mjerama.

