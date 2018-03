Oporba sutra u proceduru šalje Interpelaciju o ratifikaciji Istanbulske konvencije

Saborska oporba sastala se danas kako bi se usuglasila oko pokretanja interpelacije o ratifikaciji Istanbulske konvencije, koju će, najavljuju, u proceduru poslati sutra do kraja dana.

Da se interpelacija uputi u proceduru potrebno je minimalno 16 potpisa, a inicijativu će podržati GLAS i IDS koji su ovo inicirali, SDP, HSS, Živi zid, nezavisni Vlaho Orepić te Ivan Lovrinović iz Promijenimo Hrvatsku, ali i Most koji nije bio na sastanku. Iako vladajuće nisu zvali na sastanak, a podsjetimo, i HNS i SDSS su se javno založili za ratifikaciju Konvencije, kažu da su svi pozvani da se priključe inicijativi.

- Interpelacija znači da nas u roku od 15 dana predsjednik Sabora mora izvijestiti da je dobio zahtjev i poslati ga Vladi, pa Vlada ima rok od 15 dana da odgovori na interpelaciju koja se onda uvrsti u dnevni red Sabora i na taj način mi želimo ukazati na važnost Istanbulske konvencije, želimo podsjetiti premijera i vladajuće da je rekao će to biti do kraja prošle godine, i na taj način se raspravlja o dvije teme – kroz Sabor o interpelaciji, a onda se iza toga raspravlja o ratifikaciji. To će pokazati da Vlada ne radi i da premijer nije napravio ono što je obećao građanima – kazala je nakon sastanka Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a. To su mogućnosti na raspolaganju saborskim zastupnicima i oni ih žele iskoristiti, dodaje. Podsjetimo, prije godinu dana SDP je u proceduru već uputio Zakon o ratifikaciji Istanbulske konvencije koji do danas stoji u dnevnom redu, ali nikada nije stavljen na raspravu.

- Vidjet ćemo što će biti, no ako nešto stavite na dnevni red i onda godinu dana tamo stoji, morate dati tome na važnosti. Saborski zastupnici imaju nekoliko alata, a jedan je i interpelacija, i na taj način želimo reći da je Hrvatska ostala u društvu zemalja koje to nisu potpisale, da Hrvatska tako ide korak nazad, i nemamo nikakav problem da oporba raspravlja različito kad to konačno dođe na dnevni red. Ali hajdmo to konačno staviti na dnevni red, raspraviti sve elemente koje treba, i glasati, pa neka i vladajući pokažu da su razjedinjeni u tome – tvrdi Mrak Taritaš.

Osim pitanja rodne ideologije na koju se pozivaju protivnici ratifikacije, dio onih koji nisu protiv ipak priznaje da problem može biti i cijena, odnosno novi troškovi za državu koje bi ratifikacija donijela. Mrak Taritaš kaže da je jučer na tematskoj sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina rečeno kako život žene stoji između 300-500 tisuća eura, no ona misli da država ne bi smjela stavljati cijenu na ženin život i njena ljudska prava.

Na temu ratifikacije Istanbulske konvencije danas je u Saboru i SDP sazvao konferenciju za novinare s koje je još jednom pozvao Vladu da što prije ratificira spomenutu konvenciju. Podsjetili su da su lani uoči Dana žena u saborsku proceduru uputili prijedlog o hitnoj ratifikaciji.

- U HDZ-u su očito toliko veliki otpori da Andreju Plenkoviću autoritet predsjednika Vlade ne znači puno. Konvenciju je važno što prije ratificirati jer je zadnjih deset godina ubijeno 300 žena, dok na godišnjoj razini imamo 12 tisuća prebijenih i silovanih žena, obiteljsko nasilje je u porastu i iz godine u godinu postaje sve brutalnije – rekla je SDP-ova Romana Jerković te pojasnila da Istanbulska konvencija osigurava sveobuhvatnu pomoć i zaštitu svim žrtvama nasilja, skloništa i naknadu štete žrtvama s trajnim posljedicama, ali i prevenciju. Njen stranački kolega Joško Klisović dodao je da bi sutrašnji Međunarodni dan žena bio idealan za uvrštenje konvencije u dnevni red Sabora kako bi se, kako je rekao, napokon prešlo s riječi na djela te konačno vidjelo postoji li politička volja da se ratificira.

NI u SDP-u nisu bili spremni baratati s eventualnom cijenom primjene Istanbulske konvencije, a Klisović je rekao da analize nisu bile gotove, ali da sada gospodarski pokazatelji rastu i da se za zaštitu žena u proračunu može naći novca.

HSS-ov Krešo Beljak novinarima u Saboru je potvrdio da će potpisati prijedlog za interpelaciju.

- Jasno je da vladajući kažu da nema potrebe za ratifikacijom jer bi to pokazalo pukotine u njihovoj koaliciji jer sam siguran da u njihovim redovima postoje ljudi koji su za zaštitu žena i da su im žene ipak na prvom mjestu – rekao je Beljak.

Iz redova vladajućih, ali ipak i onih koji se zalažu za ratifikaciju konvencije, HNS-ov Milorad Batinić podsjetio je tako da je premijer prije nekoliko tjedana rekao da će doći na ratifikaciju pa u HNS-u "čekaju da što prije dođe".

- HNS nikada nije niti će funkcionirati ultimativno, strpljivi smo, čekat ćemo, ali jednako tako nastojat ćemo koristiti svoju poziciju unutar pozicije da Istanbulska konvencija što prije dođe na ratifikaciju – kazao je Batinić.

HDZ-ova Irena Petrijevčanin Vuksanović naglašava da nema potrebe za pokretanjem interpelacije o Istanbulskoj konvenciji jer će Vlada najvjerojatnije uputiti prijedlog Zakona o ratifikaciji Istanbulske konvencije čim se završe sve predradnje, konzultacije i stručno usklađivanje. HRAST-ov Hrvoje Zekanović je pak poručio da njegova stranka želi što prije raspravu o Istanbulskoj konvenciji, iako se protive njenoj ratifikaciji, jer će tada vidjeti je li HDZ "doista demokršćanska stranka ili nije".

