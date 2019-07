Grbin optužio Bačića da krši Ustav, Bačić uzvraća da je zlonamjeran ili ne zna tumačiti njegove izjave

SDP-ov Peđa Grbin danas nije dobro shvatio izjavu šefa HDZ-ovog kluba zastupnika Branka Bačića kako nema potrebe za izvanrednom sjednicom Sabora na kojoj bi se raspravio SDP-ov prijedlog opoziva ministra uprave Lovre Kuščevića, pa ga je sa saborske govornice prozvao da je zbog ministra spreman prekršiti i Ustav.

- Mišljenje i stavovi koje sam danas imao prilike čuti od Bačića da se o opozivu ministra Lovre Kuščevića neće morati raspravljati u roku 30 dana, već da to komotno možemo raspravljati i na jesen, predstavljaju grubo kršenje Ustava. U Ustavu jasno piše da se o povjerenju članu Vlade mora raspravljati u roku 30 dana od kada je zahtjev za raspravu o tome predan. Ne oko 30 dana, ne 60 dana, nego 30 dana. Ako ste već spremni braniti Kuščevića i njegov lopovluk, a očito jeste, ako ste zbog toga spremni ugroziti i ovo malo ugleda što je ostalo Hrvatskoj, mi vas u tome ne možemo spriječiti. Ako želite ostaviti Kuščevića da i dalje vara i krade, to ćete učiniti, ali nemojte pritom gaziti hrvatski Ustav, na to nemate pravo – poručio je Grbin sa saborske govornice tijekom slobodne rasprave.

Ustvrdio je kako je premijer Andrej Plenković, braneći Lovru Kuščevića po principu "tko je jamio, jamio je" pokazao do kojih mu je vrijednosti stalo.

- To nisu zapadne vrijednosti, koje navodno propagira u Bruxellesu, to su vrijednosti jedne kaljuže, jednog doba, jednog političkog poretka za koji sam se nadao da smo iz njega otišli – rekao je Grbin.

Na ovaj istup ga je potaknula jutrošnja izjava Branka Bačića, koju je on protumačio kao odlaganje rasprave za jesen.

- Prema Ustavu Sabor zasjeda do 15. srpnja, a kako je SDP 3. srpnja predao prijedlog za opoziv, imamo dovoljno vremena da se o ministru Kuščeviću raspravlja u Saboru bez da se saziva izvanredna sjednica – rekao je ranije Bačić.

Ipak, nakon Grbinovog istupa, Bačić je želio razjasniti što je točno rekao, a Grbin krivo shvatio.

- Grbin ili ne razumije ili ne želi razumjeti, svejedno je žalosno. Rekao sam da, s obzirom na činjenicu da je 37 zastupnika Hrvatskog sabora podnijelo prijedlog za opoziv ministra Kuščevića 3. srpnja, po ustavnim rokovima i Poslovniku ima dovoljno vremena da, ako Vlada svojim očitovanjem podrži ministra Kuščevića za daljnji rad, do 15. srpnja raspravi o toj inicijativi. Ni na kraj pameti mi nije palo da, ako do 15. srpnja ne provedemo raspravu, da time prestaju ustavni rokovi u kojima bi Hrvatski sabor trebao raspravljati o povjerenju ministru Kuščeviću. To je krivo tumačeno ili je riječ o nerazumijevanju. Važno je da mi do 15. srpnja imamo vremena raspraviti o tome – rekao je Bačić te ponovio kako je ostalo nekoliko otvorenih pitanja o kojima premijer Plenković i ministar Kuščević trebaju raspraviti, nakon čega će održati sastanak s koalicijskim partnerima te izvijestiti javnost o sudbini ministra Kuščevića.

- Zlonamjerno je ili nerazumijevanje tumačiti da mi smatramo da je završetkom redovne sjednice nastupilo vrijeme u kojem više nema potrebe raspravljati o ministru Kuščeviću. Neovisno o čemu je riječ, žalosno je da Peđa Grbin može reći da bi HDZ pao u takvu zamku i tvrdio da je u skladu s Ustavom nešto što nije – zaključio je Bačić.