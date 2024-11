Grbin: Nepravedno je nekretnine oporezivati prema kvadratima, a ne po vrijednosti

Tijekom cjelodnevne rasprave o paketu poreznih izmjena SDP i Možemo podržali su u četvrtak uvođenje poreza na nekretnine koje ne služe za stanovanje, ali je SDP-ov Peđa Grbin upozorio da je da je duboko nepravedno oporezivanje po četvornom metru, a ne po vrijednosti. "Mi jesmo za porez na nekretnine, ali ovako kako je uređeno ovim zakonom on je nepravedan jer oporezuje samo jednu skupina nekretnina - stanove, a ne i druge npr. poslovne prostore. On je duboko diskriminatoran jer i te stanove ne tretira na isti način bez obzira na to tko im je vlasnik", rekao je Grbin u pojedinačnoj raspravi o paketu zakona iz novog kruga porezne reforme koja će stupiti na snagu s početkom iduće godine.

U tom su paketu izmjene šest zakona: o lokalnim porezima, o porezima na dohodak i na dodanu vrijednost, o doprinosima, o Poreznoj upravi te Općeg poreznog zakona. Grbin smatra i da je duboko nepravedno oporezivanje po četvornome metru, a ne po vrijednosti. Upozorio je da su prijedlogom zakona o lokalnim porezima nekretninom definirani jedino stambeni prostori, ali ne i građevinsko zemljište koje je prostornim planom neke jedinice lokalne samouprave namijenjeno za stanovanje i ima ogromnu vrijednost.

Uvođenje poreza na nekretnine koje ne služe za stanovanje pozdravio je i Marin Živković (Možemo!) podsjetivši kako je njegova stranka još od 2019. upozoravala da ćemo imati krizu stanovanja, ali nitko na to nije obraćao pažnju. "Sada i dobrostojeći građani imaju problema sa nabavom stanova za svoju djecu i sada je to postao problem", kazao je. I on misli da bi u idućem razdoblju bilo dobro planirati progresivnost tog poreza kako bi ga oni koji imaju više nekretnina plaćali po višim stopama, pri čemu bi se to trebalo povezati i s vrijednošću nekretnine.

Pavliček (Suverenisti): Uvođenje poreza na nekretnine ocijenio "haračem nad hrvatskim narodom"

Za razliku od njih, Marijan Pavliček (Hrvatski suverenosti) je uvođenje poreza na nekretnine ocijenio "haračem nad hrvatskim narodom". Smatra da je Vlada prijedlogom izmjena Zakonu o lokalnim porezima koji je transformacija poreza na kuće za odmor u porez na nekretnine, pri čemu taj porez postaje obavezan za lokalne jedinice, unijela totalni košmar na terenu. Smatra i da će to dovesti do apsurdnih primjera pa će neka nekretnina npr. na Hvaru, koja je 'prvi red do mora', biti oporezivana s eurom po četvornom metru, a nekretnina u nekom zaseoku u Dalmatinskoj zagori, Lici, Slavoniji ili Srijemu biti oporezivana s osam eura po četvornom metru. "To ste omogućili lokalnim čelnicima", rekao je.

Oporba je upozoravala i da se investicijski bum u privatnom smještaju dogodio zbog HDZ-ove politike koja je dovela do nevjerojatnog rasta cijena nekretnina i visine dugoročnih najmova koje prosječne plaće ne mogu pratiti. Uz to, navode, to je dovelo do preizgrađenosti u priobalju, neodrživog trošenja prostora i sl. Također, prozvali su i Vladu da problem kratkoročnog, turističkog najma prelama na malim iznajmljivačima.

Franković (HDZ): Nemamo pravo porezno opteretiti domaćine koji iznajmljuju dio svoje kuće

I Viktorija Knežević (Centar) upozorila je da bi predloženo povećanje poreza na kratkoročni najam moglo imati ozbiljne posljedice jer bi povećanje troškova iznajmljivača rezultiralo višim cijenama smještaja, što bi dovelo i do smanjenih prihoda malih poduzetnika te povećalo nezaposlenost u regijama koje ovise o turizmu.

HDZ-ov Mato Franković, koji je i gradonačelnik Dubrovnika, smatra kako je u prijedlogu zakona pogrešno definiran 'domaćin' pojasnivši kako je to osoba koja ima svoju obiteljsku kuću i dio nje iznajmljuje. Naveo je i da u Dubrovniku sada ima 45.000 ležajeva, od čega je samo njih 12.800 u hotelskom smještaju. U privatnom smještaju ima 32.200 ležajeva, a od tog broja je 'domaćina' samo 30 posto tj. 9.660 ljudi. "Nemamo pravo porezno opteretiti i kazniti tih 9.660 ljudi", rekao je. Upozorio je i da se pogrešnim poreznim politikama omogućilo da stanovi namijenjeni stanovanju postanu apartmani.

