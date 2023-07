Grašo, Vanna, Bebek, Crvena jabuka... na Porcijunkulovom

Petar Grašo 28. srpnja, Vanna 29. srpnja, Željko Bebek 31. srpnja, Crvena jabuka 1. kolovoza, Klapa Intrade 2. kolovoza... Najveća su to glazbena imena koja će nastupiti na ovogodišnjem Porcijunukulovom u Čakovcu. Uz poruku “Porcijunkulovo – čakovečko proštenje” – vjera, tradicija, veselje, manifestacija počinje 28. srpnja, a završava na blagdan Gospe od Anđela 2. kolovoza.

- Moj koncert je drugog dana manifestacije i zaista me jako veseli. O Porcijunukolovom slušam i gledam na televiziji, evo i napokon sam akter na moje veliko zadovoljstvo. Bit će nam super, mogu garantirati dobar koncert, znam da ovdje publika dobro reagira. Smislit ćemo nešto posebno za tu prigodu, nadam se da će posjetitelji Porcijunkulova to znati prepoznati, nama je najbolja nagrada njihov pljesak i puno ljudi ispred nas tijekom koncerta - rekla je Vanna na predstavljanju programa.

Ovogodišnje Porcijunkulovo donosi vjerski sadržaj, zonu tradicije i starih zanata, urbanu zonu, VinoGrad, lunapark, retro/etno zonu, dječju zonu i niz drugih događanja vezana uz teme i priče koje povezuju građane i goste.

- Proširili smo Porcijunkulovo na ukupno šest zona po cijelom gradu u šest dana, pa će tako događanja biti prožeta od Perivoja Zrinskih pa diljem centra grada. Osim na glavnoj bini koncerti nas očekuju i kod fontane na tzv. retro bini gdje nastupaju Tihomir Pop Asanović, Cherkezi orkestar, Balkan Zoo & Nina Ćorić, Rockin’ Neno & The Cadillac, Daniel Caccia, Demoni & Romantix, ali i u Urbanom parku, Parku Rudolfa Kropeka – Kids from the Sky, Miach, Clone Age, Boris Štok, SoulFingers, 2 Kitice. Svi ste pozvani na ovogodišnje Porcijunkulovo - rekao je direktor TZ-a Filip Horvat.