Gotovo pola milijuna Austrijanaca u karanteni. Stručnjaci traže hitno vraćanje maski

Ono što je sada izašlo na vidjelo je da najbolji domaći medicinski i ostali stručnjaci u ovoj alpskoj zemlji muku muče s austrijskom vladom, koja ih u potpunosti ne sluša kada je u pitanju popuštanje korona mjera. Tako je bilo i 5. ožujka kada je Austrija ukinula gotovo sve zaštitne mjere, uključujući nošenje FFP2 maski u zatvorenom, osim u javnom prijevozu, supermarketima, ljekarnama, bolnicama, školama…

I to unatoč tome što je većina stručnjaka upozoravala da je još prerano, jer je dnevni broj novozaraženih zbog dominirajućeg omikron soja koronavirusa još uvijek izuzetno visok i u uzlaznoj putanji. Rezultat tog neposluha je trenutačno dnevno između 50.000 i 60.0000 novozaraženih (danas oko 52.000, od toga oko 10.000 u Beču) i gotovo pola milijuna Austrijanaca u karanteni. Točnije njih 445.250, koji trenutačno aktivno boluju od koronavirusa. To znači, tvrde statističari, da je svaki 20. građanin 8,9 milijunske Austrije trenutačno zaražen koronavirusom i kod kuće u karanteni. U bolnicama je oko 3.000 oboljelih osoba, uključujući njih nešto više od 200 u intenzivnoj njezi. Najveći problem je ogroman broj zaposlenika na bolovanju, posebice medicinskog osoblja, pa neke bolnice, kao primjerice u Salzburgu i nekim drugim austrijskim gradovima, kako javljaju danas mediji, morale su početi odgađati već prethodno planirane operacije.

Sada kada je vidljivo da je vrag odnio šalu i da se diljem Austrije zatvara sve više razreda i škola zbog velikog broja korona zaraženih učenika i učitelja, a da medicinskog osoblja sve manje radi i bolnice sve više “stenju” pod najezdom omikrona, danas se je nakon uzbune i oštrih kritika iz redova medicinsko-znanstvenih stručnjaka Nacionalnog krizno-koordinacijskog stožera (GECKO) za borbu protiv koronavirusa, hitno sastalo čelništvo GECKO-a kako bi spasilo što se još spasiti dade.

Dok ovo pišemo mediji najavljuju kako bi još danas mogla pasti odluka o povratku FFP2 maski u sve zatvorene prostore. Da li samo to ili još neka od mjera, znati će se uskoro. Možda i nešto novo oko besplatnog testiranja, s obzirom da su stručnjaci oštro kritizirali novog ministra zdrvstva Johanna Raucha, da ih nije uopće konzultirao neki dana prije nego li je donio odluku o smanjenju opsega besplatnog testiranja austrijskih građana i uvođenju “samo” po 10 testova, pet PCR i 5 antigenskih mjesečno, po osobi, od 1. travnja.

Posebno ljut na saveznu vladu i ministra zdravstva je bečki gradonačelnik Michael Ludwig. On je već jučer na konferenciji za novinare izvijestio javnost, vezano uz epidemiološku situaciju u austrijskom glavnom gradu i zemlji da Beč i dalje ide vlastitim, znatno opreznijim i strožim putem. To znači da na snazi i dalje ostaje 2G pravilo (cijepljen, prebolio) u ugostiteljstvu i necijepljenima nije dozvoljeno u kafiće i restorane, te da su FFP2 maske obvezne u svim zatvorenim prostorima, uključujući sve bečke trgovine, a ne samo prehrambene, kao što je to u ostatku Austrije. Uz produžetak već postojećih mjera, Ludwig je po savjetu svog medicinsko-stručnog tima dodatno postrožio dvije mjere.

Prva je da je u bečkim bolnicama dopuštena posjeta samo jednog posjetitelja dnevno po bolesniku. Uz to je uvedeno i obvezno “2G plus” pravilo, što znači da posjetitelj može u posjet u bolnicu samo ako je cijepljen ili covid prebolio, te uz to mora još dodatno predočiti negativni PCR test. Druga mjera se odnosi na domove za starije i nemoćne osobe, gdje je po osobi odnosno štićeniku doma dnevno dozvoljena posjeta dva posjetitelja. I u ovom slučaju vrijedi “2G plus” pravilo (cijepljen, prebolio plus obvezno predočenje negativnog PCR testa.

Bečki gradonačelnik je rekao kako u dvomilijunski Beč dnevno na posao dolazi još oko 300.000 ljudi iz ostalih austrijskih pokrajina, uz domaće i strane turiste, te da se stoga mora biti na oprezu, da situacija ne izmakne kontroli. Ludwig je saveznoj vladi poručio da je prerano ukinula gotovo sve korona mjere, zatraživši da odmah vrati FFP2 masku u sve zatvorene prostore. Dakle, da se ugleda u Beč, koji dosad ima najbolje rezultate od ukupno devet austrijskih saveznih pokrajina.

