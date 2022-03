Pavić Šimetin: Sumnjamo na deltakron, nije još potvrđeno da se radi o novom soju koronavirusa

Situacija je stabilna, no moramo biti oprezni - komentirala je situaciju s koronavirusom zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin u večerašnjoj HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

- Imali smo pad i on se nažalost zaustavio, čak se možda radi i o vrlo malom povećanju u odnosu na prethodni tjedan, rekla je te dodala kako su u Hrvatskoj zasad prisutne tri podvarijante omikrona.

Na pitanje postoji li tzv. deltakron, kazala je kako se radi o sumnji, ali da nije u potpunosti potvrđeno da se radi o novom soju. Govoreći o ublažavanju mjera, Pavić Šimetin je kazala kako se moramo nadati da neće doći do porasta kao kod zapadnih zemalja.

- Ako se i dogodi nadamo se da neće biti praćen velikom smrtnošću i hospitalizacijama. Situacija je sada stabilna, mi smo zadovoljni, ali moramo biti na oprezu, istaknula je.

Voditelj Stožera KB Dubrava Bruno Baršić rekao je da unatoč porastu novozaraženih, radi se o blažoj varijanti virusa.

- Dominiraju hospitalizacije pozitivnih bolesnika s drugim bolestima. One koje dobivamo pod pravom kliničkom slikom to su vrlo stari ljudi koji nisu cijepljeni, rekao je dodavši kako danas prvi put nakon dugo nemaju niti jednog pacijenta u jedinici intenzivnog liječenja.

- Vjerujemo da će se ovaj pozitivan trend nastaviti i da ćemo imati dodatnu relaksaciju za dio industrije koji je još uvijek pod određenim ograničenjima - noćni klubovi, event industrija, catering industrija i industrija vjenčanja - nadodao je član Upravnog odbora Nezavisne udruge ugostitelja Grada Zagreba Jurica Protić.

Svako popuštanje je dobrodošlo, rekao je Tomo in der Mühlen, predsjednik Zajednice kulturnih i kreativnih industrija HGK.

- Mi smatramo da je malo kasnije s obzirom na druge zemlje koje imaju gora stanja od nas. Omogućava nam da se radi, ali samo u kulturi event industrija. Dugo se nisu mogle producirati TV emisije, kina nisu radila... Veliki je lanac koji je bio pogođen, rekao je.

Govoreći o broju cijepljenih, Pavić Šimetin je kazala kako je tek 26 posto građana primilo booster dozu.

- Trebali bi se cijepiti jer se booster doza pokazala zaštitom od teških oblika, hospitalizacija i smrtnih ishoda. Jedan dio građana je i prebolio to je dobra kombinacija, rekla je te dodala kako je u osam dana od dolaska Novavaxa cijepljeno 162 ljudi.

Baršić se osvrnuo na postcovid. Rekao je kako ima dosta pacijenata s postcovidom, te da je najčešći oblik osjećaj klonulosti.

- Većina ljudi je starija populacija i imaju problema sa demencijom, poteškoća s koncentracijom, a ozbiljan problem koji raste su i razni oblici srčanih oboljenja, rekao je.

Na pitanje što očekuju sutra, Protić je rekao kako grupe na društvenim mrežama luduju.

- Imali smo više lockdownova i nakon svakoga su ljudi dolazili jer su željni druženja i zabave. Kao industrija bili smo prvi na udaru, a zadnji u relaksaciji. Moramo taj suživot s virusom odraditi i nastaviti s životom kakav je bio nekada, rekao je.

- Hrvatska je zemlja koja je poznata po kafićima, klubovima, to je naš mentalitet, zabava i kultura to je duša našeg naroda - dodao je Tomo in der Mühlen.