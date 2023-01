Gotovi nalazi obdukcije rodilje iz Otočca: Tijekom trudnoće su joj napravili 11 puta ultrazvuk

U postupku zbrinjavanja roditelja nisu učinjeni nikakvi stručni propusti, zaključak je Stručnog povjerenstva vezan uz smrt 22-godišnje rodilje iz mjesta Gornje Vrhovine kod Otočca koja je preminula 7. studenoga u Općoj bolnici Zadar. Podsjećamo, 22-godišnjakinja rodila je živo dijete u OB Gospić nakon čega se njezino stanje zakompliciralo, te je prebačena na Jedinicu intenzivne medicine Opće bolnice Zadar gdje je i preminula.

Resorno ministarstvo otkrilo je za 24 sata da su stigli nalazi obdukcije kao i da je završena inspekcija te da unatoč tome što je preminuloj rodilji čak 11 puta učinjen ultrazvuk tijekom trudnoće, da nisu utvrdili da ima patološko stanje zbog kojeg je bila u opasnosti.

- Stručno povjerenstvo u sastavu liječnika specijalista ginekologije i opstetricije, subspecijalista fetalne medicine i liječnika specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, ustanovilo je da je tijekom trudnoće pacijentice ultrazvuk učinjen 11 puta u Općoj bolnici Gospić i Općoj bolnici Zadar te Domu zdravlja Otočac od strane tri neovisna stručnjaka koja nisu utvrdila patološko stanje koje bi zahtijevalo upućivanje pacijentice na porod u tercijarnu zdravstvenu ustanovu - odgovorili su iz Ministarstva zdravstva na upit o nalazima obdukcija.

Kažu kako je 'slijedom navedenog te na temelju uvida u cjelokupnu dokumentaciju uključujući i obdukcijski zapisnik, ustanovljeno da je uslijed pokušaja odstranjenja patološki urasle posteljice nastupilo masivno krvarenje koje je uzrokovalo hemoragični šok, posljedično višeorgansko zatajenje, te unatoč svim poduzetim mjerama u skladu s pravilima struke, smrtni ishod rodilje'.

Obitelj prijetila doktorima

Iz Policijske uprave ličko-senjske potvrđeno jenda su 7. studenog dobili poziv iz gospićke bolnice.

- Policija u Gospiću je 7. studenoga zaprimila dojavu iz Opće bolnice u Gospiću u 15.58 minuta, 52-godišnjak iz Vrhovine je putem treće osobe poručio riječi prijetnje jednom doktoru. Spomenuti liječnik je upoznat s tim da je mogao podnijeti prijedlog za kazneni progon, no on je to odbio - kazala je glasnogovornica PU ličko-senjske Maja Brozičević.