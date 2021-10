Gori u Londonu: Zapalio se stan na dvadesetom katu nebodera, jedna žena ozlijeđena

U Londonu je večeras oko 20 sati došlo do velikog požara u neboderu, a vatrogasne postrojbe su na terenu. Jednu su ženu zbrinuli djelatnici Hitne pomoći jer je udahnula previše dima, no još nije poznat točan broj ozlijeđenih.

Najmanje 70 vatrogasaca trenutno se bori s vatrom koja je u potpunosti progutala stan na dvadesetom katu, prenosi Metro.

WATCH: Fire breaks out on top floors of Battersea tower block in London. pic.twitter.com/c22I5ltQJK