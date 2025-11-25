Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik će srušiti miniranjem

Danas u vijestima Laure Šiprak: Neboder Vjesnika će se minirati, kako sad stvari stoje. Na stolu je i mehanički način, odnosno rastavljanje, međutim zbog opasnosti od toga da se zgrada sama uruši pri takvom načinu rušenja, ministar Bačić naginje miniranju. Upozorenje za roditelje zagrebačkih osnovnoškolaca, uključuju se u WhatsApp grupu Ljudeki gdje se dijeli seksualno eksplicitni sadržaj. Svakih 10 minuta u svijetu jednu ženu ili djevojčicu ubije član obitelji ili bliska osoba, upozorava UN. Još nema dogovora između Milanovića i Plenkovića oko veleposlanika, predsjednik kaže da nije impresioniran kandidatima...