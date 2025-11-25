Naši Portali
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik će srušiti miniranjem

25.11.2025.
u 21:16

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'

Danas u vijestima Laure Šiprak: Neboder Vjesnika će se minirati, kako sad stvari stoje. Na stolu je i mehanički način, odnosno rastavljanje, međutim zbog opasnosti od toga da se zgrada sama uruši pri takvom načinu rušenja, ministar Bačić naginje miniranju. Upozorenje za roditelje zagrebačkih osnovnoškolaca, uključuju se u WhatsApp grupu Ljudeki gdje se dijeli seksualno eksplicitni sadržaj. Svakih 10 minuta u svijetu jednu ženu ili djevojčicu ubije član obitelji ili bliska osoba, upozorava UN. Još nema dogovora između Milanovića i Plenkovića oko veleposlanika, predsjednik kaže da nije impresioniran kandidatima...

240 sekundi 24sata

MEĐUNARODNA GENETIČKA STUDIJA

Hrvati su se u 7. stoljeću doselili s područja današnje istočne Europe

Najraniji genski tragovi smještaju se na područje današnje južne Bjelorusije, sjeverne Ukrajine i zapadne Rusije, ponajprije uz gornji tok rijeke Dnjepar. Upravo otuda sredinom 7. stoljeća kreću veliki migracijski valovi slavenskih skupina. Dok su neki ostali na području Poljske, a drugi na prostoru današnje istočne Njemačke, skupina iz koje će se formirati Hrvati odabrala je najdulji put te stigla sve do istočne obale Jadrana

