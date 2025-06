Gledajte '240 sekundi' 24sata: Srušili sedam ilegalnih kuća na Zrmanji nakon otkrića 24sata!

DA NE POVJERUJEŠ

Promatrali kako gavrani love jastreba pa u čudu gledali što mu je ispalo iz kljuna: 'Nikad nisam uživo vidio tu vrstu'

Isprva su mislili da je to riba, no što su se više približavali, shvatili su da je to nešto izvanredno: mali morski pas s čekićastom glavom dugačak oko 30 centimetara