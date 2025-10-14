Gledajte '240 sekundi' 24sata: Prijateljsko naguravanje dvojice učenika završilo teškom tjelesnom ozljedom

NAJVEĆA TRAGEDIJA U HRVATSKOM ZDRAVSTVU

Kobni listopad: Smrt je kosila pacijente u bolničkim centrima za hemodijalizu u Zagrebu, Puli, Rijeci...

Listopad 2001. godine crnim je slovima upisan u povijest hrvatskog zdravstva. Tog je mjeseca, u samo tjedan dana, umrlo čak 23 pacijenata čiji je život ovisio o hemodijalizi. Iako je informaciju o prvim misterioznim smrtima pacijenata, prema riječima tadašnje ravnateljice KBC Zagreb, prof. Sante Večerine, Ministarstvo zdravstva imalo još u petak navečer, šutnja je prekinuta tek u nedjelju, nakon što je naša novinarka, Diana Glavina otkrila aferu te je 14. listopada 2001., Večernji list prvi objavio potresnu vijest o najvećoj tragediji u hrvatskom zdravstvu.