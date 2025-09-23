Naši Portali
POSTUPAK TRAJE VEĆ 20 GODINA

Glavaš traži da mu država plati troškove obrane

Osijek: Predstavljanje Branimira Glavaša, nezavisnog kandidata za župana Osječko-baranjske županije
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
23.09.2025.
u 15:43

Krunoslav Fehir i dalje čami u srbijanskom zatvoru, a ministar Habijan kazao je da Vlada traži načine da mu pomogne kao branitelju. To je Branimira Glavaša potaknulo da traži isto...

Branimir Glavaš, koji je nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima u Osijeku 1991., zatražio je od Ministarstva hrvatskih branitelja, da snosi troškove – njegove obrane. Na to ga je, kako se doznaje, potaknula izjava Damira Habijana, ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, a vezano za slučaj Krunoslava Fehira, hrvatskog branitelja i maloljetnog dragovoljca Domovinskog rata koji već dva mjeseca čami u srbijanskom pritvoru zbog optužbi da je počinio ratni zločin. Uhićen je u lipnju i u međuvremenu je srbijanska optužnica protiv njega postala pravomoćna, a nakon opetovanih medijskih upita ministar Habijan je kazao da traži načine kako da mu pomogne te da će "kada je u pitanju hrvatski branitelj, Vlada RH uvijek biti tu i uvijek nastojati pomoći".

Ključne riječi
branitelji Troškovi obrane ratni zločin krunoslav fehir Branimir Glavaš

AN
antonelić
16:25 23.09.2025.

glavaš je imao jedan lijepi štap ! zašto ga više ne nosi ?

