Glavaš traži da mu država plati troškove obrane

Branimir Glavaš, koji je nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima u Osijeku 1991., zatražio je od Ministarstva hrvatskih branitelja, da snosi troškove – njegove obrane. Na to ga je, kako se doznaje, potaknula izjava Damira Habijana, ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, a vezano za slučaj Krunoslava Fehira, hrvatskog branitelja i maloljetnog dragovoljca Domovinskog rata koji već dva mjeseca čami u srbijanskom pritvoru zbog optužbi da je počinio ratni zločin. Uhićen je u lipnju i u međuvremenu je srbijanska optužnica protiv njega postala pravomoćna, a nakon opetovanih medijskih upita ministar Habijan je kazao da traži načine kako da mu pomogne te da će "kada je u pitanju hrvatski branitelj, Vlada RH uvijek biti tu i uvijek nastojati pomoći".