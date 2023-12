Glavaš se vratio u Hrvatsku: 'Uskovitlao sam prašinu, ali normalno sam prešao granicu'

Prije mjesec dana, Branimir Glavaš je javnosti poručio kako ne želi niti dana više provesti u zatvoru i otišao u BiH. Županijski sud 27. listopada ga je nepravomoćno osudio na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina nad civilima. U trenutku kada je dobio presudu od osam godina zatvora, iza rešetaka je već bio proveo više od pet godina. Stoga je 15. studenog prešao u BiH, u Drinovce, gdje već ima izgrađenu kuću.

I tamo je bio do nedavno kada se, u potpunoj tišini, vratio u Hrvatsku, u Osijek, potvrdio je za Novi list. "Uskovitlao sam prašinu, ali normalno sam prešao granicu i sada se bez ikakvih problema krećem po Hrvatskoj" kazao je. Dodao je da je posjetio i Zagreb gdje je morao preuzeti dokumentaciju na Županijskom sudu, a sada čeka rješenje o tome zašto mu nije određen pritvor. Usput se i požalio na odluku suda da ga kazni s 5.000 eura jer je sucu rekao "nabijem na k... i Vas i sud".

Glavaš je otkrio i da se skoro našao u zagrebačkom restoranu u kojemu se dogodio incident između Vladimira Šeksa i Karoline Vidović Krišto. S prijateljima je u točno to vrijeme razgovarao da odu do tog restorana, no ipak nisu.

"Zamislite samo da sam i ja još u tom trenutku bio tamo, tko bi mi vjerovao da to nije povezano, s obzirom na to da je Karolina Vidović Krišto nedavno Šeksa prijavila jer je Ivan Jarnjak izjavio da mu je on 2005. priznao da, po nalogu premijera Ive Sanadera, piše podlogu za kaznenu prijavu protiv mene" komentirao je Glavaš.

