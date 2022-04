General koji je postao ukrajinski heroj: Svjetla pozornice prepušta Zelenskom, a odmalena je sanjao da postane vojnik

Dok je većina svijeta očekivala da će Rusija u nekoliko dana poraziti ukrajinsku vojsku, s tim se zasigurno nije slagao i 48-godišnji Valerij Zalužni, vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga. Njega je na tu poziciju u srpnju prošle godine imenovao predsjednik Volodimir Zelenski.

Zalužni dolazi iz vojne obitelji, a s drugim zapovjednicima od 2014. godine se pripremao za potpuni rat s Rusijom. Zalužni dolazi iz vojne obitelji i ne voli 'svjetla pozornice' koja prepušta bivšem glumcu i aktualnom predsjednikom Zelenskom.

- Na mnogo načina Zalužni utjelovljuje novu generaciju ukrajinskih časnika koji su naoštrili svoje zube u osmogodišnjem ratu u Donbasu te su, kada nisu bili na fronti, bili raspoređeni na poligone diljem Europe kako bi vježbali s NATO snagama. Ta je suradnja s NATO-om oblikovala skupinu profesionalnih časnika koji su težili zapadnim standardima i pomogli u izgradnji decentraliziranog, osnaženog, agilnijeg načina ratovanja od ruskog modela, koji je zalutao u ukrajinskom blatu - piše Politico.

Zalužni je u jednom intervjuu za Radio Slobodu rekao kako je od početka preuzimanja dužnosti govorio kako postoji prijetnja potpune agresije. Rekao je i kako njihov zadatak nije bio da čekaju da im nešto padne s neba već da se moraju pripremiti za tu agresiju.

- Moramo se pripremiti za ovo. I činimo sve za to. Provodimo niz vježbi sa zapadnim partnerima, uključujući članice NATO-a. Činimo sve da neprijatelj, da tako kažem, bude manje voljan provesti takav scenarij - rekao je tada Zalužni.

U siječnju je razgovarao s vojnim odborom NATO-a te je rekao kako je ukrajinska vojska spremna. - Podsjetio sam saveznike da naš rat traje od 2014. godine i da od tada radimo svoj posao - rekao je tada nakon sastanka. Najgori scenarij postao je stvarnost 24. veljače.

SAD, Ujedinjeno kraljevstvo, Kanada, Poljska, Litva i drugi saveznici NATO-a otvorili su nakon 2014. godine centre za obuku u zapadnoj Ukrajini, uključujući i snage za specijalne operacije.

- Ta obuka i iskustvo na bojnom polju protiv Rusa i njihovih separatističkih zastupnika u Donbasu omogućilo je zapovjednicima malih, raštrkanih jedinica da misle svojom glavom, preokrenuvši stari sovjetski model vodstva odozgo prema dolje koji je paralizirao ruske jedinice i prisilio vrhunske generale da se odvaže na frontu linije, gdje ih je nekoliko ubijeno - piše Politico.

Zalužni je pohađaj Institut kopnenih snaga Vojne akademije u Odesi i Akademiju nacionalne obrane u Kijevu. Studij je završio 2007. godine te je nakon toga dobio niz dužnosti. Potom se vratio na akademiju radi dodatnog usavršavanja te je 2014. godine diplomirao, nekoliko mjeseci nakon što je revolucija na Majdanu dovela do toga da je tadašnji predsjednik Janukovič pobjegao u Rusiju, a rat se zaoštravao u Donbasu. On je poslan na istok da vodi borbene jedinice te je zapovijedao brigadom koja je 2014. godine raspoređena u Debaltseve gdje su se odvijale neke od najkrvavijih bitaka u ratu i gdje su ukrajinske snage imale teške gubitke. 2019. godine Zalužni je imenovan za šefa Sjevernog operativnog zapovjedništva ukrajinske vojske, stacioniranog u Černihivu.

U jednom intervjuu za Army Inform rekao je kako je njegov dječački san bio da postane vojnik, no nije očekivao da će biti glavni zapovjednik.

- Nikada nisam mislio da ću jednog dana postati general i dostići visoke činove - kazao je.

- Postavljanje na najviši položaj također je bio ključni dio napora za restrukturiranje vodstva podjelom operativnih dužnosti i odgovornosti za planiranje unutar glavnog stožera. To se također poklopilo sa širom kampanjom modernizacije u kojoj je ukrajinska vojska usvojila nove, kreativnije borbene tehnike temeljene na borbenom iskustvu protiv stvarnog, a ne teoretskog neprijatelja.

- Želimo se odmaknuti od karata - od pisanja borbenih zapovijedi, recimo, 1943. - rekao je Zalužni u intervjuu za ArmyInform. Ironija je, međutim, da se Zalužni sada bori protiv neprijatelja koji, barem u nekim aspektima, često izgleda više 1943. nego 2022. - navodi u tekstu Politico.

Zalužni je kazao i kako je ukrajinska vojska popunjena mladim, profesionalnim vojnicima i budućim vođama.

- Ovo su potpuno drugačiji ljudi - ne kao mi kad smo bili poručnici. Riječ je o novim klicama koje će za pet godina potpuno promijeniti vojsku. Gotovo svi dobro znaju strani jezik, dobro rade s gadgetima, načitani su - rekao je za ArmyInform. Dodao je kako novi narednici 'nisu žrtveni jarci kao u ruskoj vojsci' već pravi pomagači 'koji će uskoro zamijeniti časnike'.

