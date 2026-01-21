Naši Portali
duhovno-poslovni događaj

Najveći duhovno-poslovni događaj za katoličke poduzetnike

Raditi za Kraljevstvo nebesko
Foto: Promo
1/2
VL
Autor
Promo
21.01.2026.
u 11:00

Treća PSP konferencija okupit će pod geslom „Raditi za Kraljevstvo Nebesko“ više od 500 poduzetnika 7. ožujka 2026. u Velikoj dvorani Hrvatskog Katoličkog Sveučilišta u Zagrebu.

Bogati sadržaj privukao je veliki broj već prijavljenih poduzetnika i poduzetnica iz cijele Hrvatske i šire koji žele poslovati s povjerenjem, stvarati s integritetom i živjeti vjeru u svakodnevnom radu.

Konferencija Poduzetništvo s povjerenjem donosi cjelovit program koji povezuje duhovnost, poslovanje i zajedništvo. Dan započinje ispovijedi, svetom misom i duhovnom glazbom koja postavlja ton cijelog događaja te usmjerava srce, misli i djelovanje. Kroz inspirativne govore i panele deset domaćih i međunarodnih govornika i panelista podijelit će predavanja i osobna svjedočanstva, povezujući vjeru, rad, odgovornost i društveni utjecaj.

Raditi za Kraljevstvo Nebesko znači raditi odgovorno, s vjerom i povjerenjem

Program konferencije obogaćen je raznolikim i sadržajno snažnim izlaganjima. Ian Wilders govorit će o kreposnom vodstvu u složenom svijetu te o tome kako vjera oblikuje način na koji radimo, dok će Matthew Walsh u predavanju o slobodi u poduzetništvu istaknuti važnost odvojenosti, povjerenja i rada za Božju svrhu. Maja Jakšić kroz izlaganje znakovitog naslova „Ne mogu sad, radim.“ otvorit će pitanja ravnoteže rada i života, a Tatjana Račić Žlibar podijelit će osobno svjedočanstvo. Središnji panel „Utjecaj poduzetnosti na društvo: Vjera koja pokreće – izvrsnost, poziv i odgovornost“ okupit će Josipa Atalića, Miru Jakovljevića i Ivu Kožul, koji će raspravljati o društvenoj dimenziji poduzetništva. Program će dodatno obogatiti skeč Sonje Buzov, izlaganje Drage Jukića o nacionalnom identitetu poduzetnika te duhovni naglasak u predavanju fra Ivana Marije Lotara „Bogu Božje, Caru carevo“.

Sudionicima se pruža i prilika za kvalitetan networking s katoličkim poduzetnicima iz cijele Hrvatske, razmjenu iskustava te otvaranje prostora za nova poslovna i projektna partnerstva. Program je zaokružen sajmom proizvoda na kojem će se predstaviti više od deset izlagača s proizvodima i uslugama članova Udruge, pružajući priliku da se katoličko poduzetništvo podrži i doživi u praksi.

Cijeli program biti će prožet i izvedbama glazbenih poduzetnika. Tako će nastupiti: Sestre Halužan, Vanessa Mioč, fra Marin Karačić i Đuro Ravenšćak.

Za sudjelovanje na konferenciji uživo ili online možete se prijaviti OVDJE i osigurati svoja mjesta već danas.

Programi Udruge – rasti u vjeri, znanju i povjerenju

Udruga Poduzetništvo s povjerenjem od 2022. godine okuplja i osnažuje katoličke poduzetnike s ciljem stvaranja mjesta gdje se vjera, poduzetništvo, rast i zajedništvo prirodno isprepliću.

Kroz brojna događanja, edukacije i duhovne obnove, Udruga gradi prostor u kojem poduzetnici mogu rasti profesionalno, ali još važnije — duhovno.

Osim godišnje konferencije, Udruga organizira: duhovne obnove s poduzetničkim temama, edukacije i susrete za učenje i razvoj, događaje umrežavanja koji potiču suradnju i zajedništvo.

Posebna pažnja posvećena je podršci i razvoju ženskog i muškog poduzetništva vođeno vjerom, a kroz inicijative CatholicCroWomen i CatholicCroMen. U ovim se inicijativama raste zajedno: kroz dijeljenje iskustava, molitvu, međusobnu podršku i ohrabrivanje, te ujedno donose blagoslov koji osnažuje poduzetnika da dublje prožima svoje poslovanje duhovnošću.

