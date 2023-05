G7 priprema novi udarac za Rusiju; Francuska šalje Kijevu vojnu pomoć

Francuska je najavila poslati vojnu pomoć Ukrajincima nakon razgovora između ukrajinskog i francuskog predsjednika u Parizu. Volodimir Zelenski i Emmanuel Macron također su pozvali na nove sankcije Rusiji zbog njezine invazije na Ukrajinu.

Tijek događaja:

7:03 - Francuska će sljedećih tjedana u Ukrajinu poslati desetke oklopnih vozila i lakih tenkova, uključujući borbena vozila AMX-10RC, navodi se u zajedničkoj izjavi objavljenoj nakon razgovora predsjednika Emmanuela Macrona s ukrajinskim predsjednikom, prenosi Reuters. Nakon radne večere koja je trajala više od tri sata između Macrona i Volodimira Zelenskog, francusko je predsjedništvo naznačilo da Pariz također usredotočuje svoje napore na potporu sposobnostima protuzračne obrane Kijeva od ruskih napada.

This evening, with President Zelensky, we took stock of Ukraine's operational needs to face Russia's aggression.



France will continue to provide political, financial, humanitarian and military support to the Ukrainians as long as it takes.…