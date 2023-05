Američki medij: Prigožin nudio Ukrajincima informacije u zamjenu za povlačenje iz Bahmuta

Rat u Ukrajini bijesni i dalje te se ne vidi kako bi i kada on mogao završiti. U tom cijelom ratnom kaosu svako malo mediji prenose i razne informacije koje cure s jedne ili s druge strane. Trenutno je nepoznato koliko su te informacije zapravo točne i radi li se o pravom curenju povjerljivih podataka, a koliko se radi o puštanju nekakvih probnih balona. Posljednja u nizu je informacija koju je prenio Washington Post koji je prenio kako je vlasnik plaćeničke Wagner grupe Jevgenij Prigožin krajem siječnja ponudio Ukrajini ponudu. Kako se navodi on je svojim kontaktima u ukrajinsko vojno obavještajnoj upravi predložio Ukrajini da povuče svoje vojnike iz područja Bakhmuta, gdje se mjesecima vode najkrvavije borbe, a da će on Kijevu zauzvrat dati informacije o položaju ruskih postrojbi u Ukrajini koje bi ukrajinska vojska mogla iskoristiti da ih napadne.

Kako prenosi Washington Post, Prigožin komunikaciju s ukrajinsko vojno obavještajnom upravom održava tijekom cijeloga rata, a podaci su procurili na platformi za grupni chat Discord. Međutim, treba znati i kako u dokumentu koji je procurio ne pojašnjava se koje je položaje ruskih vojnih postrojbi Prigožin ponudio otkriti. Navodno kako su i dva ukrajinska dužnosnika potvrdila da je Prigožin nekoliko puta razgovarao s predstavnicima ukrajinske obavještajne uprave, ali i da je Kijev odbio ponudu koju su dobili jer nisu vjerovali vlasniku Wagnera. I američki dužnosnici upozorili su kako i u Washingtonu postoje sumnje u ponudu koju je Ukrajini predložio Prigožin.

U intervjuu za The Washington Post ovog mjeseca ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije želio potvrditi kontakte s Prigožinom.

- Ovo je pitanje obavještajne službe – rekao je tada Zelenski koji se usprotivio javnom objavljivanju povjerljivih informacija i rekao kako vjeruje da je curenje informacija išlo u korist Rusiji.

U svemu ovome The Washington Post podsjeća i na frustriranost Prigožina sa svime što se događa u Ukrajini pri čemu je više puta kritizirao zapovjednike ruske vojske pa i ministra obrane Sergeja Šojgua. Još češće su bile njegove zamjerke Moskvi i zapovjednicima ruske vojske da plaćenicima Wagnera se ne osigurava dovoljno streljiva i vojnih resursa tako da je prije nekoliko dana javno zaprijetio da će svoje plaćenike povući iz Bakhmuta. Podsjećamo kako je još nedavno govorio kako će Bakhmut biti oslobođen do 9. svibnja i proslave Dana pobjede u Moskvi.

The Washington Post prenosi i kako su procurili i dokumenti u kojima stoji kako se dužnosnici ruskom ministarstva obrane pitaju kako odgovoriti na sve kritike Prigožina i zahtjeve za više vojnih resursa pripadnicima Wagnera. Dokumenti koji su procurili govore i o borbi za moć između Prigožina i najviših ruskih dužnosnika uključujući i samoga ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua što je do rata u Ukrajini bilo nezamislivo.

Navodi se i kako je Prigožin s pripadnicima ukrajinske vojne obavještajne službe održavao kontakte telefonom, ali i osobne sastanke u jednoj državi u Africi. Stoji i kako je tijekom tih kontakata prenio Ukrajincima predložio da snažnije napadnu rusku vojsku kao i da im je prenio da ruska vojska ima problema s zalihama streljiva, da im je moram opao te im savjetovao da napreduju s napadom na granicu Krima.