Tajni dokumenti otkrili: Zelenski iza zatvorenih vrata predlaže ekstremne poteze

Tajni dokumenti koji su ranije ove godine 'procurili' u SAD-u i dalje otkrivaju nove detalje, ovoga puta o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Čini se kako staloženi čelnik iza zatvorenih vrata zagovara neke ekstremne opcije - okupaciju ruskih sela kako bi se ostvario utjecaj na Moskvu, bombardiranje naftovoda koji prenosi rusku naftu u Mađarsku, a u porukama je jasna i njegova privatna žudnja za projektilima dugog dometa koji bi omogućili gađanje ciljeva unutar ruskih granica, prema povjerljivim američkim obavještajnim dokumentima koji detaljno opisuju njegovu internu komunikaciju s najvišim suradnicima i vojnim vođama.

Dokumenti, koji dosad nisu bili otkriveni, dio su šireg curenja američkih tajni koje sada kruže platformom za razmjenu poruka Discord, a do kojih je došao The Washington Post. Oni otkrivaju vođu s agresivnim instinktima koji su u oštrom kontrastu s njegovom javnom pojavom smirenog i stoičnog državnika koji podnosi brutalni napad Rusije. Informacije su prikupljene presretanjem digitalne komunikacije, te pružaju rijedak uvid u razmišljanja Zelenskog usred ruskih raketnih baraža, napada na civilnu infrastrukturu i ratnih zločina. Pentagon, gdje su viši vojni čelnici SAD-a bili informirani o sadržajima dokumenata, nije osporio autentičnost materijala.

Na sastanku održanom krajem siječnja, Zelenski je predložio da Ukrajina "provede udare u Rusiji" dok premješta kopnene trupe na neprijateljski teritorij da "zauzmu ruske pogranične gradove", prema jednom dokumentu označenom kao "strogo povjerljivo". Cilj bi bio "dati Kijevu utjecaj u pregovorima s Moskvom", stoji u dokumentu. Na odvojenom sastanku krajem veljače s generalom Valerijem Zalužnim, vrhovnim ukrajinskim vojnim zapovjednikom, Zelenski je "izrazio zabrinutost" zbog činjenice da "Ukrajina nema projektile dugog dometa sposobne dosegnuti ruske trupe raspoređene u Rusiji niti bilo što čime bi njih napala." Zelenski je zatim "predložio da Ukrajina napadne neodređene lokacije na kojima se okuplja vojska u Rostovu, regiji u zapadnoj Rusiji, koristeći dronove umjesto dalekometnog oružja, prema drugom povjerljivom dokumentu.

Sredinom veljače, na sastanku sa zamjenicom premijera Julijom Sviridenko, Zelenski je predložio da "dignu u zrak" sovjetski naftovod Družba koji Mađarsku, članicu NATO saveza, opskrbljuje naftom. "Zelenski je ustvrdio da bi Ukrajina jednostavno trebala dići naftovod u zrak i pritom vjerojatno uništiti industriju mađarskog [premijera] Viktora Orbana, koja se uvelike temelji na ruskoj nafti", stoji u dokumentu. U detaljima razgovora, dužnosnici obavještajnih službi navode da je Zelenski "izražavao bijes prema Mađarskoj, stoga je moguće da je upućivao ​​hiperbolične, besmislene prijetnje", kvalifikacija koja ne prati druge izvještaje Zelenskog koji sugeriraju hrabru vojnu akciju.

Upitan o podacima obavještajnih službi koji pokazuju da je razmatrao korištenje projektila dugog dometa za napad na Rusiju, Zelenski je rekao da to nije nešto čime se Ukrajina bavi. "Nitko u našoj zemlji nije izdao zapovijed za ofenzivu ili udare na ruski teritorij", rekao je. Bidenova administracija kaže da presretnuti komentari Zelenskog nisu razlog za uskraćivanje dalekometnog oružja. "Ukrajina se opetovano obvezala da će koristiti oružje koje je SAD osigurao odgovorno i strateški kada je to potrebno za suprotstavljanje ruskoj agresiji, i uvjereni smo da će to i dalje biti slučaj", rekao je dužnosnik američke obrane koji je, kao i drugi intervjuirani za ovo izvješće, želio ostati anoniman.

