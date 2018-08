Francuz prije četiri godine doselio u Hrvatsku i radi svoj posao iz snova

Kruh s orasima i gorgonzolom, maslinama, sušenim rajčicama, vinom ili pršutom, brioši, quiche lorraine, tartovi i razni drugi primamljivi keksi i kolači u pekari "Zrno ljubavi" u Kaštel Gomilici kraj Splita zamijenili su tipičnu ponudu bureka, slanaca, krafni ili običnog bijelog kruha. Za sve je 'kriv' pedesetogodišnji Francuz Bruno Alloro koji u ovom dalmatinskom mjestu živi i radi zadnje četiri godine, piše Deutsche Welle.

– "Imao sam svoju pekaru u francuskoj pokrajini Bretanji, potom sam odlučio preseliti u Kanadu, Quebec, no zbog problema s vizom nisam mogao ostati. Tada sam na internetu naišao na oglas jedne splitske firme koja je tražila francuskog pekara. I to je bilo to – ispričao je on.

– Kad sam prvi put sletio u Split, odmah sam se osjećao kao kod kuće – dodaje.

Njegovi sumještani odmah su ga prihvatili pa u njegovu pekaru stižu stalne kupce i iz malo udaljenijih mjesta.

– Tajna je u jednostavnoj recepturi, nema nikakvih aditiva. Sve radimo od samo tri vrste brašna koje dolazi iz mlina u Žrnovnici – kaže.

