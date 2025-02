FOTO Žena izbliza uspjela snimiti jato kitova ubojica, pa joj stigla paprena kazna

Žena iz kanadske pokrajine Britanska Kolumbija kažnjena je sa 2.500 dolara nakon što se previše blizu približila jatu kitova ubojica, prenio je kanadski javni servis CTV. Žena je sve snimila mobitelom, a potom snimku objavila na društvenim mrežama. Incident se dogodio kada su orke prolazile kroz uvalu Ucluelet Inlet. Kitovi su bili veoma vidljivi, zadržavši se neko vrijeme, a njihova prisutnost privukla je veliki broj ljudi koji su se okupili duž gradskog šetališta," navodi se u priopćenju ministarstva.

Dodaje se kako je jedna "žena trčala niz pristanište s daskom za veslanje, a potom počela veslati, te se namjerno više puta približila kitovima." Veslačica na dasci osuđena je zbog jedne točke optužnice za kršenje zakona, koji propisuje da promatrači kitova ubojica moraju ostati na udaljenosti od najmanje 200 metara.

