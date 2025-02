Glumac optužen za kanibalizam snima u Zagrebu, ovo su fotografije s filmskog seta

Američki glumac Armie Hammer nakon turbulentnih godina obilježenih optužbama za kanibalizam vratio se na filmsku scenu započevši snimanje novog filma u Zagrebu. Na svom Instagram profilu nedavno je objavio sliku sa zagrebačke špice, čime je potvrdio početak snimanja filma "The Dark Knight". Riječ je o trileru njemačkog redatelja Uwea Bolla, gdje Hammer tumači ulogu osvetnika koji uzima pravdu u svoje ruke. Iako naziv filma podsjeća na poznati Batman serijal, izvršni producent Michael Roesch ističe da njihov projekt nije povezan s Nolanovim filmom. Kontroverze dodatno izaziva činjenica da je redatelj Uwe Boll poznat po filmovima koji se često smatraju nekima od najlošijih u povijesti filma. Filmski set posjetio je fotoreporter Pixsella i zabilježio neke od scena koje su se snimale u Zagrebu, a u kojima sudjeluje Hammer. Osim što se na Instagramu pohvalio kako uživa i našoj metropoli, otkrio je i kako ga je oduševio naš bend Kuku$ i poslušao je njihov hit "Real Slavs". "Gdje mogu predati svoju prijavu?", pitao je Armie nakon što je otkrio ovu pjesmu i bend.

Hammer, koji je stekao popularnost u filmovima poput "Call Me By Your Name" i "The Social Network", doživio je dramatičan pad karijere 2021. godine kada su se pojavile ozbiljne optužbe za seksualno zlostavljanje. Situacija je postala još teža nakon što su procurile poruke koje su navodno otkrivale njegove kanibalističke sklonosti. Prva koja je istupila bila je 24-godišnja Effie, koja je optužila glumca za četverosatni seksualni napad iz 2017. godine. Slijedile su slične optužbe drugih žena, uključujući model Paige Lorenze, što je rezultiralo gubitkom njegove agencije WME i dugogodišnjeg publicista. Nakon što su vlasti u Los Angelesu 2023. godine odbacile optužbe zbog nedostatka dokaza, Hammer je započeo proces obnove svoje karijere. U nedavnom intervjuu za podcast "Your Mom's House" izjavio je da je njegova karijera napredovala toliko da je počeo odbijati ponude za poslove.

"To je bila smrt mog ega, smrt karijere," rekao je Hammer prisjećajući se prošlih događanja. Glumac je priznao da je razdoblje nakon optužbi iskoristio za osobni rast i oporavak od ovisnosti o drogama, alkoholu i seksu. "Jako sam zahvalan na tome jer, prije svega što mi se dogodilo, nisam bio sretan, nikad nisam bio zadovoljan," dodao je.