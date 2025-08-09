Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAUSTAVILI GA NA A1

FOTO Vozač je bio sumnjiv pa je policija poslala psa: Pogledajte gdje je skrivao drogu

Foto: PUZ
1/3
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
09.08.2025.
u 13:21

Muškarac je doveden u službene prostorije u policiji te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjakom kojega je zaustavila na autocesti i utvrdila da vozi bez važeće vozačke dozvole, a potom je policijski pas u njegovu automobilu otkrio drogu, umjesto zračnog jastuka imao je 4,3 kg kokaina i heroin.   

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Utvrđeno je da je osumnjičeni protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje, nabavio veće količine kokaina i heroina koje je potom prevozio skrivene u posebnom dijelu vozila, odnosno gdje se inače nalazi zračni jastuk ispred suvozačeva sjedala osobnog automobila Peugeot splitskih registarskih oznaka u vlasništvu članice obitelji, a kojim se on koristi", izvijestila je u subotu Policijska uprava zagrebačka. 

Foto: PUZ

Foto: PUZ

 

U policiji navode da su 8. kolovoza oko 11,30 sati, na autocesti A1 na čvoru Donja Zdenčina, tijekom obavljana nadzora u prometu zaustavili osobni automobil marke Peugeot splitskih registarskih oznaka kojim je upravljao osumnjičeni. Utvrdili su kako upravlja vozilom, a nema važeću vozačku dozvolu, te mu je zbog toga uručena obavijest o počinjenom prekršaju.

Tijekom daljnjeg postupanja, policajci su posumnjali u nezakonito postupanje vozača. Došli su policajci sa službenim psom za detekciju droge te je pregledom vozila pas Ares pozitivno reagirao na prisutnost droge u vozilu. Istog dana pretragom je u vozilu pronađeno 4285 grama kokaina pakiranog u četiri plastična paketa i 0,6 grama heroina u papirnatom paketiću. Muškarac je doveden u službene prostorije u policiji te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Nakon toga predan je pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu, kažu u Policijskoj upravi zagrebačkoj.
 

Ključne riječi
PUZ droga policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još