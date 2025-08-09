FOTO Vozač je bio sumnjiv pa je policija poslala psa: Pogledajte gdje je skrivao drogu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjakom kojega je zaustavila na autocesti i utvrdila da vozi bez važeće vozačke dozvole, a potom je policijski pas u njegovu automobilu otkrio drogu, umjesto zračnog jastuka imao je 4,3 kg kokaina i heroin.

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Utvrđeno je da je osumnjičeni protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje, nabavio veće količine kokaina i heroina koje je potom prevozio skrivene u posebnom dijelu vozila, odnosno gdje se inače nalazi zračni jastuk ispred suvozačeva sjedala osobnog automobila Peugeot splitskih registarskih oznaka u vlasništvu članice obitelji, a kojim se on koristi", izvijestila je u subotu Policijska uprava zagrebačka.

Foto: PUZ

Foto: PUZ

U policiji navode da su 8. kolovoza oko 11,30 sati, na autocesti A1 na čvoru Donja Zdenčina, tijekom obavljana nadzora u prometu zaustavili osobni automobil marke Peugeot splitskih registarskih oznaka kojim je upravljao osumnjičeni. Utvrdili su kako upravlja vozilom, a nema važeću vozačku dozvolu, te mu je zbog toga uručena obavijest o počinjenom prekršaju.

Tijekom daljnjeg postupanja, policajci su posumnjali u nezakonito postupanje vozača. Došli su policajci sa službenim psom za detekciju droge te je pregledom vozila pas Ares pozitivno reagirao na prisutnost droge u vozilu. Istog dana pretragom je u vozilu pronađeno 4285 grama kokaina pakiranog u četiri plastična paketa i 0,6 grama heroina u papirnatom paketiću. Muškarac je doveden u službene prostorije u policiji te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Nakon toga predan je pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu, kažu u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

