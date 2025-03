FOTO/VIDEO Španjolska pod vodom: Pljuskovi izazvali katastrofu, više nestalih i tisuće evakuiranih

Obilne kiše padaju u Španjolskoj već treći tjedan zaredom, nestale su najmanje dvije osobe, a stotine su evakuirane u južnoj regiji Andaluziji u kojoj se nekoliko rijeka izlilo iz korita ili postoji opasnost da se to dogodi, prenosi u utorak Reuters. Španjolci su još uvijek potreseni nakon obilnih kiša prije četiri mjeseca u istočnoj regiji Valenciji koje su dovele do najsmrtonosnije prirodne katastrofe u zemlji u zadnjim desetljećima. Mnogi su okrivili lokalne i nacionalne dužnosnike da su prekasno poslali hitna upozorenja.

