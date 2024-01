FOTO/VIDEO Masovni prosvjed njemačkih poljoprivrednika: 'Nešto opasno se sprema'

Tisuće poljoprivrednika stiglo je sinoć na traktorima u centar Berlina, najavljujući veliki prosvjed diljem Njemačke koji će započeti ovog ponedjeljka, nakon što je tamošnja Vlada odlučila ukinuti subvenciju goriva za poljoprivrednike. No, njima su se priključili i vinogradari i svinjogojci, a svi će oni unatoč ublažavanju mjere od danas blokirati sve veće prometnice u Njemačkoj.

Ukidanje potpora u sektoru poljoprivrede još je sredinom prosinca izvelo poljoprivrednike na ulice, a izazvalo je napetosti i u vladajućoj koaliciji socijaldemokrata, zelenih i liberala. U četvrtak Berlin je popustio pritisku poljoprivrednika i predložio smanjenje subvencija u više faza. U ovoj godini trebale bi biti smanjene za 40 posto, a u 2025. i 2026. za po 30 posto. Time bi se rok potpunog ukidanja pomoći pomaknuo na 2026., no unatoč tome Udruga poljoprivrednika zazvala je prosvjede.

"WE ARE FED UP"



Thousands of German farmers have arrived in Berlin to protest against planned fuel tax increases.



Do you support the farmers? 🚜pic.twitter.com/m2P6QcpUfh