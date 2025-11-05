FOTO Užas u Tuzli, raste broj poginulih i ozlijeđenih: 'Vidjela sam zapaljene krhotine kako padaju...'

*Buknuo je požar u Domu za starije Tuzla

*Poginulo je 11 osoba

*Ravnatelj doma podnio je ostavku

10:09 - Ravnatelj doma za umirovljenike u Tuzli u kojemu je u požaru u u utorak navečer poginulo jedanaest štićenika podnio je ostavku dok gradske vlasti razmatraju mjere koje bi mogli poduzeti kako bi se utvrdili uzroci tragedije i osigurao smještaj za preživjele. "Jutros sam upravom odboru podnio ostavku", kazao je dosadašnji ravnatelj Mirsad Bakalović za televiziju Tuzlanske županije (RTV TK).

Kazao je da je požar u domu i jedanaest smrtnih slučajeva tragedija ne samo za Tuzlu, nego za cijelu BiH, a tvrdi da su on i ostali zaposlenici doma učinili sve ne bi li pomogli štićenicima. "Tijekom noći radili smo na zbrinjavanju štićenika, sedam naših zaposlenika je također završilo u Kliničkom centru. Upućujem iskrenu sućut obiteljima nastradalih štićenika. Zahvaljujem vatrogascima i policajcima, ulazili su unutra bez maski i kisika, davali su sve od sebe", izjavio je Bakalović. Potvrdio je da su na gornjim katovima na kojima je i izbio požar bili smješteni teže pokretni štićenici pa je među njima i najveći broj poginulih.

Prema dostupnim informacijama najmanje 35 osoba ozlijeđeno je u požaru. a među njima ima štićenika, ali vatrogasaca i policajaca koji su ih spašavali iz vatre i zadimljenih prostorija. Dio ozlijeđenih morao je biti zadržan na bolničkom liječenju, a neki od njih su u teškom stanju. "Od hospitaliziranih osoba četiri su štićenici doma i oni su na mehaničkoj ventilaciji. Hospitalizirano je i pet vatrogasaca i tri policijska službenika", kazala je Adnana Sprečić, glasnogovornica MUP-a Tuzlanske županije.

9:41 - Prema posljednjim informacijama koje je objavio Tuzlanski.ba, poginulo je 11 osoba, a više od 30 je ozlijeđeno. U jutarnjim satima počeo je očevid kojim se nastoje utvrditi okolnosti izbijanja požara.

8:49 - Na mjesto događaja došao je i fotoreporter Faruk Begtašagić koji je na Facebooku opisao dramatične i teške trenutke koje su proživljavali svi koji su došli pomoći ili potražiti svoje članove obitelji. >>OPŠIRNIJE

6:32 - U požaru koji je u utorak navečer buknuo u Domu za starije Tuzla poginulo je, prema preliminarnim informacijama, 10 štićenika, dok je medicinski zbrinuto oko 20 osoba, priopćili su iz MUP-a Tuzlanskog kantona, prenose lokalni mediji, a sućut obiteljima izrazio je i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, ocijenivši ovaj tragični događaj katastrofom golemih razmjera.

"Tijela smrtno stradalih bit će prebačena u Komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije. Na mjestu događaja nalazi se očevidna ekipa, a očevid će biti proveden kada se za to steknu uvjeti, s ciljem utvrđivanja uzroka požara i svih drugih činjenica važnih za istragu", navodi se u priopćenju MUP-a.

Kako prenose lokalni mediji, iz Doma umirovljenika Tuzla potvrdili su kako je požar buknuo u utorak u 20.45 sati na sedmom katu. "Brzom intervencijom požar su stavili pod kontrolu i ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne postrojbe Tuzla, uz podršku Profesionalne vatrogasne postrojbe Srebrenik te dobrovoljnih vatrogasnih društava Gornja Tuzla i Tuzla, kao i Uprave policije MUP-a TK", priopćili su iz Doma.

Korisnicima s ugroženih katova pripadnici Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla pružili su medicinsku pomoć, nakon čega su smješteni na niže katove ustanove, dodali su. "Medicinsku pomoć ugroženima pružalo je i medicinsko osoblje domova zdravlja Lukavac, Srebrenik i Kalesija. Ozlijeđeni pacijenti zbrinuti su u UKC-u Tuzla, a među ozlijeđenima su, osim korisnika ustanove, i pripadnici policije, vatrogasci, medicinski radnici te zaposlenici Doma umirovljenika Tuzla", naveli su.

"Živim na trećem katu, pogledala sam kroz prozor i vidjela zapaljene krhotine kako padaju odozgo. Potrčala sam u hodnik. Na gornjim katovima ima ljudi koji su prikovani za krevet", ispričala je za BHRT vidno potresena štićenica Doma Ruža Kajić.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izrazio je sućut obiteljima stradalih, ocijenivši ovaj tragični događaj "katastrofom golemih razmjera". "Planiramo sutra doći i kao federalna vlada sudjelovat ćemo u sanaciji štete koja je nastala, kao i u zbrinjavanju korisnika, koji vjerojatno neće moći u dogledno vrijeme koristiti dom i usluge doma", rekao je Nikšić za BHRT. Govoreći o nadzoru domova te sljedećim koracima, premijer je istaknuo važnost sustavnih kontrola i koordinacije između razina vlasti.

"U sljedećem razdoblju oformit ćemo tim Vlade FBiH koji će obići institucije u nadležnosti Federacije, a zatražit ćemo i od kantonalnih lokalnih vlasti da učine isto za institucije u svojoj nadležnosti kako se u ovakvim situacijama ne bi davale paušalne informacije. Večeras smo čuli mnogo informacija od štićenika, da su neki ljudi bili neodgovorni i da se nisu pridržavali svih uputa. U svakom slučaju, trebamo pričekati da se utvrdi što je konkretno izazvalo ovu tragediju", rekao je.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić kazao je za BHRT da se s gradonačelnikom trenutno traži rješenje za privremeni smještaj ostalih štićenika Doma, a pomoć i podršku ponudio je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk. "Sve naše kapacitete, smještajne, medicinske i druge, stavljamo na raspolaganje. Večeras smo svi Tuzlaci, neka ovo bude trenutak zajedništva i podrške porodicama koje su izgubile najmilije. U moje osobno ime, kao i u ime vlade KS, iskrena sućut", poručio je Uk.