FOTO Ukrajinci objavili uništene ruske tenkove: 'Neki su spaljeni na svibanjskom suncu'

Ukrajinske snage objavile su srijedu da su izvele uspješan protunapad na ruske snage koji bi mogao nagovijestiti zaokret u ratu, a Kijev je obustavio prijenos plina Europi preko područja koje drže Rusi. U Vilhivki, selu istočno od Harkiva koje drže ukrajinske snage, gotovo konstantno odjekuju detonacije s obližnje bojišnice, koja je sada značajno pomaknuta na istok, gdje Ukrajina pokušava zauzeti obale rijeke Donjec i zaprijetiti ruskim opskrbnim linijama s druge strane.

Istočno od Vilhivke, ukrajinske snage izgleda da kontroliraju selo Rubižne, na obali Donjeca, nakon vjerojatno najbržeg napredovanja od travnja kada je Ukrajina potisnula ruske snage kod Kijeva i na sjeveru zemlje.

"Artiljerija 17. tenkovske brigade ukrajinske vojske otvorila je blagdansko razdoblje za rusiste. Neki su se okupali u rijeci Donjec, a neke je spalilo svibanjsko sunce", stoji u objavi ukrajinskog ministarstva obrane.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65