VIDEO U vrećici kraj zadarske benzinske ostavili devet tek okoćenih štenaca: 'Prestrašno, da ti srce pukne od tuge'

Pronađeno je devet štenaca kraj benzinske crpke u Zelenom hrasta u vrećici. Gospođa ih je čula slučajno kod je išla na WC. Molila je nekakav paket da ih stavi i donijela ih je upravo k nama. To su male bebe. Nisu ni progledali još. Odvojeni od mame - istakli su jutros u objavi iz zadarskog azila gnjusnom i bešćutnom odbacivanju tek okoćenih štenaca na zadarskom području.

Štenci u zadarskom azilu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A brojni su u komentarima ostavili svoje viđenje, ali i upute kako pronaći onog koji je bez iti malo milosti i ljudskosti ostavio štence da skončaju. - Benzinske imaju kamere, pogledajte neka Vam daju na uvid ista sumnjivo i dalje po kratkom postupku, sretno bebama i svu snagu Vama želim, znam kako je čuvati, i brinuti jer sam i sama teta čuvalica. Nek pomognu informacijom svi oni koji znaju da je nečiji pas bio skotan u krugu od 50 kilometara. Treba raspisati nagradu za takvu informaciju, svatko koliko može dati i skupit će se samo neka gad odgovara za ovaj zločin! Prestrašno, da ti srce pukne od tuge ,nažalost tako ovo područje to je sasvim normalno ..oni vole samo ono što mogu postići,a niti o tome se ne brinu baš najbolje...prije 4 godine sam spasila 3 mačića koji su tako bili baš u ovo vrijeme odbačeni u plastičnoj vrećici uz cestu..isto nisu niti gledali..ali uspjeli smo ih spasiti..na bočicu..namučili se..ali sad su predivni..pronaći tko je i u zatvor..užas što rade. Da je bit čovik pa prijavit susjeda, rođaka.... ali ovo je na žalost u ovom kraju većini normalno. Pa pogledajte oglasnike, dijele ih ka stare cipele... – sve su to samo neki od komentara. A Večernji list je kontaktirao zadarsku policiju iz koje su nam rekli kako do našeg poziva nisu imali dojavu o ovom zlostavljanju životinja.