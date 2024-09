FOTO U srcu grada, a potpuno devastirana: 'Vozio sam direktore, supruga je radila u restoranu. Kakve su to godine bile...'

U srcu grada, a potpuno devastirana. Svjedok nekad slavnih privrednih vremena u Đakovu, postala je samo tužni podsjetnik i na svoj, ali i na radni tisuća Đakovčana. Smještena u srcu grada, nekad luksuzno zdanje i jedna od najvećih poslovnih zgrada u Hrvatskoj, đakovačka Mimoza danas zjapi prazna, zapuštena, uništena. Impozantna peterokatnica upravne zgrade moćnog poljoprivredno industrijskog kombinata, koji je svojedobno zapošljavao 3500 radnika, prostire se na 8.000 četvornih metara poslovnog prostora. Otkako su iz nje prije četvrt stoljeća izašli radnici propalog PIK-a, sve je više propadala. Država je prije pet godina zgradu darovala Gradu Đakovu.

Prava ljepotica

Kako je bilo raditi u nekadašnjoj ljepotici, jako se dobro sjeća Ivica Plavčić. - Kada se Mimoza otvorila, negdje 1988. godine, i supruga Branka i ja smo od prvoga dana tamo radili, ona u kuhinji kao pomoćna kuharica, a ja sam vozio direktore. Što da vam kažem, prelijepa zgrada, uz katedralu i ergelu, najljepša u gradu – započinje Plavčić. Vozio je on najprije generalnog direktora PIK-a Đakovo, pa onda Đakovštine, i to po cijeloj Hrvatskoj, ali i Europi.

- Dovozio sam i strane poslovne partnere s aerodroma u Zagrebu do Đakova, doveo bih ih ravno u direktorov ured u kojem su bile krasne kožne fotelje. Kad je zgrada zapuštena, nosio je iz nje tko je što htio, možda su i te kožne fotelje danas kod nekoga... - priča naš sugovornik. U Mimozi su bili uprava PIK-a Đakovo, generalni direktor, kao i financijska, komercijalna te stručna služba.

- U podrumu je trebao biti laboratorij, za analize tla, ali mislim da nikada nije zaživio kako je to bilo zamišljeno. Sama je Mimoza zaista bila u top formi kada je otvorena, s dvoranom za sastanke za 200-tinjak ljudi i krasnim restoranom u kojem se jelo bolje nego u svatovima, ni hotel ga se ne bi posramio! Prvih desetak godina Mimoza je odlično radila, počelo je onda "šepati", PIK se raspao, a na toj su adresi jedno vrijeme bili Đakovština te vinarija, koja je ubrzo odselila. Kad se tako sve raskomadalo, Mimoza je ostala poluprazna i nije mogla podnijeti troškove održavanja. Radnici Đakovštine iz Mimoze su odselili u silos, a prestali smo raditi 2010., kada se raspala i Đakovština, što je poznata priča. I sin nam je radio u toj tvrtki, sve troje smo dobili otkaz u razmaku od šest mjeseci. Supruga danas radi u Njemačkoj, ja sam u međuvremenu otišao u mirovinu i trenutno radim na četiri sata kao instruktor u autoškoli – govori Plavčić.

Propala tvrtka

Stečaj nad Đakovštinom otvoren je početkom 2010., a iste je godine izbila i afera Đakovština, nakon što je utvrđeno da je iz silosa ove tvrtke u kojoj su se čuvale strateške državne robne rezerve žita i uljarica, među kojima i žitarice i uljarice privatnih kooperanata, nestalo gotovo 29 milijuna kilograma robe. Počela je tada agonija 350 bivših radnika koji su u jesen 2011. mirno prosvjedovali, razapevši šator pred ulazom u silos.

Ivica Plavčić bio je u tom šatoru. Vozio je on nekada, sjeća se, i Miju Matića, nekadašnjeg predsjednika Uprave Đakovštine, koji je preminuo u zatvoru u Osijeku, gdje je bio u pritvoru, u lipnju 2010. godine. Vozio je i Paška Gašpara, člana Uprave, koji je tada također završio u zatvoru... - Imali smo u PIK-u tri vozača i tri vozača, a kasnije se to smanjivalo. Kada smo supruga i ja ostali bez posla, nedostajalo nam je desetak godina do mirovine. Bilo je stvarno teško. Neki su se radnici snašli, neki nisu, neki su se od muke razboljeli i umrli. To je ta pretvorba i privatizacija – kaže Plavčić. Govori zaista iz srca i duše.

- Vjerujte mi, mnogi kooperanti i danas žale za PIK-om i Mimozom – zaključuje on. Još se jedna Đakovčanka, koja je željela ipak ostati anonimna, prisjetila svojih prvih radnih godina započetih upravo u Mimozi.

- Kuhar je bio vrhunski! Već u 9 sati ujutro bilo bi spremno nekoliko vrsta kuhanih obroka pa biraj. Linija s tacnama, kao danas u Saboru – započinje ona. - Tuga, velika tuga... Znam ju nekad sanjati. Ništa se nije moglo mjeriti s Mimozom, bila je prava kraljica, najljepša i najmodernija zgrada toga doba na ovom prostoru – dodaje. Radila je u toj zgradi 1992. godine. Čitave su obitelji odlazile na posao u Mimozu.

- Tamo je u računovodstvu radila i majka našeg proslavljenog rukometaša Domagoja Duvnjaka – prisjeća se naša sugovornica.

Spominjalo se proteklih godina nekoliko ideja što bi moglo biti u Mimozi, od doma za starije pa do gradske uprave. No, Mimoza i dalje zjapi prazna... Kakvi su planovi, upitali smo i Grad Đakovo, a odgovor ćemo objaviti čim stigne.