FOTO U Čakovcu prosvjedovalo oko 500 građana, kirurg poručio: U bolnici je neviđena kriza

Petstotinjak građana okupilo se u subotu na Trgu Republike u Čakovcu, kako bi dalo podršku medicinskim djelatnicima Županijske bolnice Čakovec, a pridružilo im se nekoliko kirurga koji su dali otkaze i koji su naglasili da je čakovečka kirurgija suočena s neviđenom krizom. Još jutros je ravnatelj ŽBČ Nikola Hren izjavio da se situacija u bolnici, u kojoj je nedavno zbog kadrovskih promjena otkaze dalo desetero kirurga, polako stabilizira, da se dvoje kirurga vratilo na posao, a da je s ostalima obavio konstruktivne i otvorene razgovore te da očekuje njihove odluke početkom sljedećeg tjedna.

"Mi ćemo definitivno dati otkaze, jedni su dali, drugi će dati, a to zapravo postaju njihovi problemi zato što to više neće biti isti nivo pružanja zdravstvene zaštite, prije svega na kirurškom odjelu i to na Odjelu abdominalne kirurgije. Nije da se hvalim, ali mi smo ključni igrači tamo i mi ne radimo više", izjavio je doktor Zvonimir Magaš. Rekao je da ne osuđuje kolege koje su se vratile na posao, da je to sloboda njihovog izbora te se osvrnuo na tvrdnje iz ŽBČ da su 'presretni što mogu zvati kirurge iz drugih dijelova Hrvatske'.

"Zvat će i iz Slovenije, ali to je samo fasada, to ne znači ništa. Oni rješavaju samo jedan od četiri ili pet segmenata, a to je dežurstvo. Ono sve bazalno i dalje ništa ne funkcionira", zaključio je Magaš. Doktor Dražen Krištofić rekao je da je Hren, koji je pravničke struke i tek je dva i pol mjeseca u sustavu, neopravdano krenuo s kadrovskim promjenama.

"Ne osporavamo da je legitimno pravo ravnatelja da mijenja i da postavlja šefove, to je potpuno jasno, ali stanje je eskaliralo na kirurgiji. To je odjel koji je odlično funkcionirao i nije bilo potrebe za drastičnim promjenama koje su uslijedile iz određenih političkih razloga, reći ću otvoreno. To je dovelo do bunta i eskaliralo neviđenom krizom na kirurgiji u Čakovcu. To je neviđena kriza", naglasio je Krištofić.

Dodao je da je sustav koji je dobro funkcionirao bio je razbijen preko noći, a na pitanje nada li se da će se situacija u bolnici ipak promijeniti na bolje, odgovorio je: "Moja nadanja su nikakva, ako će biti nastavljena ova situacija. Osam ljudi je u otkazu i to je za kirurgiju u Čakovcu nevjerojatna činjenica." Osim liječnika, građanima se pridružio župan Međimurske županije Matija Posavec, a nakon okupljanja na Trgu Republike,svi su zajedno u koloni krenuli prema Županijskoj bolnici Čakovec.

