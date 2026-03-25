ARHEOLOZI NA TERENU

FOTO Senzacionalno otkriće u Vinkovcima: Pogledajte što je pronađeno ispod gradske tržnice

rimski grobovi u Vinkovcima
Foto: Josip Romić/Facebook
1/7
Autor
Karolina Lubina
25.03.2026.
u 11:52

Cibalae su bile među stotinjak najznačajnijih i najvećih gradova Rimskog Carstva, što je iznimno ako uzmemo u obzir da se to golemo carstvo prostiralo na tri kontinenta i na pet milijuna četvornih kilometara, kaže vinkovački gradonačelnik Josip Romić

Čak 22 rimska groba pronađena su u sklopu istražnih arheoloških radova na prostoru vinkovačke gradske tržnice, objavio je vinkovački gradonačelnik Josip Romić. 

- Arheološki radovi u sklopu projekta kojim ćemo kompletno urediti otvorenu tržnicu započeli su u ponedjeljak, a arheolozi su već pronašli 22 rimska groba, za koja pretpostavljaju kako datiraju između 2. i 3. stoljeća - objavio je vinkovački gradonačelnik te dodao: 

- Prema svim pokazateljima, Cibalae su bile među stotinjak najznačajnijih i najvećih gradova Rimskog Carstva, što je iznimno ako uzmemo u obzir da se to golemo carstvo prostiralo na tri kontinenta i na pet milijuna četvornih kilometara. Stoga ne čudi što su naši Vinkovci danas jedan od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Europi. 

Podsjetimo, rekonstrukcija tržnice u Vinkovcima dio je ITU projekata, a ukupna vrijednost ulaganja prelazi 3,8 milijuna eura. Pritom je čak 85 posto sredstava osigurano iz fondova Europske unije.

Projekt obuhvaća gradnju nove nadstrešnice te obnovu parkirališta sa 133 parkirna mjesta i punionicom za električna vozila. Također će se urediti kolna i pješačka površina, kao i zeleni otoci, na nadstrešnici će se postaviti solarni paneli, a bit će sređen i sustav za skupljanje kišnice.

