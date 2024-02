FOTO Raste strah od izraelske ofenzive: Egipat gradi ogromnu tampon zonu i zid duž svoje granice

Egipat gradi ogromnu tampon zonu i zid duž svoje granice s južnom Gazom dok raste strah zbog planirane kopnene ofenzive Izraela u gradu Rafah gdje se sklonilo više od polovice stanovništva Gaze. Satelitske slike, koje je proteklih dana snimio Maxar Technologies, pokazuju da je značajan dio egipatskog teritorija između ceste i granice Gaze porušen buldožerima.

Tampon zona, kako navodi CNN, mogla bi se protezati od kraja granice Gaze do Sredozemnog mora. Što se tiče same granice, tamo se mogu vidjeti dizalice koje postavljaju dijelove zida. On je navodno visok oko 5 metara. CNN je pregledao satelitske snimke te utvrdio kako su buldožeri stigli na teren 3. veljače, a iskopavanje tampon zone počelo je 6. veljače. Ovoga tjedna došlo je do značajnog porasta iskopavanja.

Izgradnja dolazi u trenutku kada raste strah da će se humanitarna katastrofa u Gazi dodatno pogoršati, uzrokujući tisuće smrti i masovni egzodus Palestinaca prema egipatskoj granici. U gradu Rafah gotovo je 1,5 milijuna Palestinaca nagurano u šatore. Unatoč međunarodnom pritisku, izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovio je planove za vojnu kopnenu ofenzivu u gradu na jugu Gaze, rekavši da je to Hamasov "posljednji bastion". Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga Peter Lerner rekao je ranije ovog tjedna kako vojska planira evakuirati civile dalje od opasnosti, no taj plan evakuacije još nije predstavljen.

Grad je posljednje utočište u Gazi za raseljene Palestince, a panika raste dok mnogi odlučuju hoće li ostati ili otići prije planirane kopnene ofenzive. Obitelji koje se bore s nestašicom hrane, vode i lijekova žive u šatorima samo nekoliko metara od bodljikave žice koja ih dijeli od Egipta. Većina je pješačila u Rafah nakon što su zbog rata raseljeni.

“Situacija koju doživljavamo u Rafi je užasna i svakim danom postaje sve gora. Nemamo vode za piće ni hrane za jelo, a naše zdravstvene ustanove teško mogu raditi”, rekao je Rajaa Musleh, predstavnik Gaze za neprofitnu organizaciju MedGlobal. Sve veći broj zemalja i međunarodnih organizacija pozvao je Izrael da izbjegne kopnenu operaciju u sada najnaseljenijem gradu Gaze.

Egipat pojačava svoju sigurnosnu prisutnost na granici s Gazom kao "mjeru predostrožnosti" uoči očekivane izraelske kopnene operacije, rekli su egipatski sigurnosni dužnosnici za CNN.

