FOTO Promjene na karti Ukrajine: Kijev vratio izgubljene pozicije kod Pokrovska, ali prijete novi veliki gubici

Ukrajinske snage nedavno su povratile izgubljene pozicije jugoistočno od Pokrovska, ukrajinskog grada u Donjecku kojeg Rusi nisu zauzeli, uslijed žustrih borbi koje su se posljednjih tjedana vodile na tom području, izvijestio je Insitut za proučavanje rata (ISW) o stanju na fronti u Ukrajini. Znakovito je ukrajinsko zauzimanje oko Selydove, što je prikazano i na kartama koje je Institut objavio.

Ipak, dok Ukrajinci postižu uspjeh na tom području, ISW je izvijestio o ruskim navodima da su zauzeli Mykhailivku, ali i Tsukuryne južnoistočno od Pokrovska i južno od Selydove. Uz to, provodile su se ruske operacije istočno od Pokrovska - kod Pormina, Myrolyubivke i Myrnohrad, ali i sjeveroistočno - Tsukuryne, Novodmytrivka, Sukhyi Yar, Lysivka, Selydove, Krutyi Yar, Kreminna Balka, Kurakhivka, Novoselydivka, Hirnyk, Zhelanne Druhe, Zoryane i Izmailivke.

