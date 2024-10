I Ukrajinac priznao krivnju i nagodio se s EPPO-om. Uvjetno osuđen i ostaje bez 3,2 milijuna eura

U Akciji Dubai, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), optužio ih je šestero, s tim da je troje od njih već osuđeno na temelju priznanja krivnje i nagodbe s EPPO-om. Njihovim stopama sada je krenuo i Gyorgy Hollender (53), državljanin Ukrajine, koji živi u Mađarskoj, kojeg je EPPO teretio da je bio dio zločinačkog udruženja koje se od ožujka 2021. do 25. siječnja 2022. bavilo međunarodnim krijumčarenjem cigareta i duhana. Na zagrebačkom Županijskom sudu, na temelju nagodbe s EPPO-om, zbog nedozvoljene trgovine, uvjetno je osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina. U tih pet godina, u državni proračun mora uplatiti i 3,2 milijuna eura. Do sada mu je oduzeto i u proračun uplaćeno 45.000 eura.

Prema optužnici, na čelu tog zločinačkog udruženja bio je Zvezdan Dane Grmuša (42), koji je lani osuđen, nakon što je priznao krivnju i nagodio se s EPPO-om. S njim su tada bili osuđeni Raymond Marković (46) i Fredi Kukovec. Prvoj dvojici izrečena je identična kazna: svaki je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine i 11 mjeseci zatvora. Od izrečene kazne svaki mora u zatvoru provesti godinu i pet mjeseci zatvora. Ostatak kazne od godinu i pol dana zatvora mijenja im se uvjetnom uz rok kušnje od pet godina. Što se tiče Kukovca, on je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine zatvora. Iza rešetaka on mora provesti godinu dana zatvora, a ostatak mu se mijenja uvjetnom kaznom uz rok kušnje od četiri godine. Osim toga, sva trojica moraju nadoknaditi štetu koju su prouzročili proračunu EU i državnom proračunu RH. Prije presude već su uplatili dio te štete, a riječ je o 150.000 eura. Ostatak, a radi se o 3,07 milijuna eura, moraju platiti u roku od pet godina.

EPPO ih je teretio za utaju poreza ili carine te nedozvoljenu trgovinu i to s 35 tona cigareta te davanje mita počinjenih u sklopu zločinačkog. Grmuša i ostali razotkriveni su zahvaljujući prikrivenom istražitelju kojem su dali 90.000 eura mita, a plan im je bio da osim cigareta i Ujedinjenih Arapskih Emirata, krijumčare i pola tone kokaina iz Australije. No posao im je upao u probleme 2022. u ožujku i travnju, kada je bio blokiran Sueski kanal, zbog čega je isporuka cigareta kasnila. Sama akcija tajnog praćenja i prisluškivanja Grmuše i ostalih, a u posao su još bili umiješani i državljani Srbije, Ukrajine i Slovenije, trajala je oko godinu dana. Prema tužiteljima, mozak cijele operacije je bio Grmuša, koje je ostale od ožujka 2021. do siječnja 2022. organizirao u zločinačku grupu te ih organizirao kako bi kontinuirano iz Ujedinjenih Arapskih Emirata preko teritorija Hrvatske te dalje u druge zemlje članice EU krijumčarili velike količine cigareta.

Teretilo ih se da su članovi zločinačkog udruženja nastojali osigurati neometani transfer krijumčarenih cigareta iz Luke Ploče, kamo bi cigarete pristigle u kontejneru brodskim putem, transportom do Zagreba, gdje bi prateća dokumentacija glasila na drugu vrstu robe od one koja se stvarno nalazi u kontejneru. Cigarete su kamuflirali pa je u kontejneru u prva dva reda bila postavljena deklarirana roba, dok su se u preostalom prostoru kontejnera nalazile cigarete. U carinarnici su pokušali podmititi carinike, a jednom, koji je ispao prikriveni istražitelj, dali su 90.000 eura da im propusti terete. Grešku su napravili i u rujnu 2022. kada su Grmuša i Marković prikrivenom istražitelju kazali da planiraju prijeći s cigareta na drogu te su mu pričali kako će biti izdašno nagrađen ako im pomogne u krijumčarenju pola tone kokaina iz Australije.

Tužitelji tvrde da je skupina organizirala otpremu ukupno sedam kontejnera s najmanje 90 tona odnosno 5.798.400 kutija krijumčarenih cigareta bez trošarinskih markica. Od toga su u Hrvatsku uspjeli dopremiti tri kontejnera s ukupno najmanje 35 tona, odnosno 2.539.200 kutija cigareta. Cigarete su potom kamionima prevezli u Sloveniju, Mađarsku, Poljsku i druge države EU gdje su ih prodali na ilegalnom tržištu po minimalnoj cijeni od 11,25 kuna po kutiji.

