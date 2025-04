FOTO Preminuo na mjestu: Policija objavila kako je poginuo bivši saborski zastupnik

U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak poslijepodne u Ulici Ante Kovačića poginuo je Marijan Malina (1947.) Bio je istaknuti znanstveni djelatnik i političar, dugogodišnji član SDP-a te je nekoć obnašao dužnost predsjednika Gradskog vijeća. Policija je objavila kako je do nesreće došlo kada je 39-godišnjak, uslijed neprilagođene brzine, osobinama i stanju kolnika te vremenskim uvjetima, izgubio nadzor nad skupom vozila bjelovarskih registracija. Tom prilikom je u kočenju i zanošenju došlo do prelaska priključnog vozila na suprotnu prometnu traku i udara u automobil sisačkih registracija kojim je upravljao 77-godišnjak.



Na mjestu događaja je smrtno stradao 77-godišnjak, a njegovo tijelo je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija.

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku.



Za sav promet u vremenu od 17.50 do 1.00 sat ulica je bila zatvorena, a promet se odvijao obilazno okolnim ulicama.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu 39-godišnji vozač je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Marijan Malina bio je inženjer metalurgije, istaknuti djelatnik Željezare Sisak i Metalurškog fakulteta u Sisku, kojem je neko vrijeme bio i direktor. Suautor je dvadesetak znanstvenih radova s područja metalurgije.