FOTO Policija objavila fotografije lažnih eura. Pojavile su se u jednoj hrvatskoj županiji, evo kako ih prepoznati

"Jučer nešto prije 13 sati u Čakovcu, djeca su pokušala kupiti sok novčanicom od 20 eura na kojoj je bio istaknut natpis "Only for motion picture purposes - copy" ("Samo za potrebe snimanja filma - kopija"). Djelatnica kioska odmah je posumnjala u ispravnost novčanica te je događaj prijavila policiji. Novčanica je oduzeta, dok se kriminalističko istraživanje nastavlja kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice događaja.Iz policije upozoravaju kako prilikom preuzimanja novčanica treba obratiti pažnju na moguće krivotvorine. Također napominju da ako se posumnja u originalnost novčanica to odmah prijavi njima.

"Novac koji se kao rekvizit koristi prilikom snimanja filmova, serija i sl., najčešće je izrađen od klasičnog papira. Kada takvu novčanicu uzmete u ruku, ona ne šuška kao prava koja je izrađena od specijalnog, pamučnog papira. Također, filmski novac nema zaštitnih obilježja, kao što su vodeni znak, zaštitna nit i slično", istaknuli su. Isto tako podsjećaju kako je početkom prošle godine (2024.) na području Policijske uprave međimurske evidentirano nekoliko događaja plaćanja u trgovinama, pekarama i benzinskim postajama lažnim novčanicama.