FOTO Pogledajte karte: Sunce se vraća, evo kad, ali prije toga moguć i snijeg!

U nedjelju bi već moglo biti manje kiše nego prethodnih dana, a provirit će i sunce. Prema DHMZ-u, u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje pretežno oblačno, lokalno uz malo kiše. Tijekom poslijepodneva sunčana razdoblja, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i većinom suho. Zapuhat će umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, u Dalmaciji poslijepodne i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9, na Jadranu od 9 do 12 °C. Najviša dnevna između 11 i 15, na Jadranu od 15 do 20 °C.

"Idućih dana u unutrašnjosti promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a u noći s ponedjeljka na utorak u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će u srijedu postupno oslabjeti", za HRT prognozira Mr. sc. Dragoslav Dragojlović:

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, zatoplit će u četvrtak, kad će dnevne temperature ići do 17 na kopnu i stupanj više na moru.Slično će biti u petak. A ne bi trebalo biti ni oborina.

FOTO Susjed Zoran Milanović: Prodaje se stan u suterenu luksuzne vile, cijena 2,5 milijuna eura