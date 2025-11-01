FOTO Nesvakidašnji prizor: Simpatični mačak 'obišao' groblje kućnih ljubimaca za Svi svete

Lampioni koji titraju u sumrak, svježe cvijeće položeno na malene humke i tišina ispunjena sjećanjem prizori su koji se uoči i na sam blagdan Svih svetih mogu vidjeti na zagrebačkom groblju kućnih ljubimaca Spomengaj. Za ove je Svi svete grobljem prošetao i jedan simpatični mačak.

Tradicija odavanja počasti preminulima proširila se i na životinjske članove obitelji s kojima smo dijelili život. Vlasnici ovdje dolaze kako bi upalili svijeću za svog psa, mačku ili drugog ljubimca, preslikavajući običaje s ljudskih groblja i pokazujući da ljubav i sjećanje ne poznaju granice vrsta. Ovaj emotivni ritual mnogima pruža utjehu i potvrđuje da veza s ljubimcem ne prestaje njegovim odlaskom, već se transformira u trajnu uspomenu koja zaslužuje svoje mjesto sjećanja.

Centralno mjesto za dostojanstven ispraćaj u Hrvatskoj postao je upravo Spomengaj u zagrebačkom Dumovcu, otvoren 2019. godine. Na gotovo 13.000 četvornih metara, s kapacitetom od oko 10.000 mjesta za ukop tijela ili polaganje urni.

FOTO Groblje kućnih ljubimaca u Dumovcu obišao je jedino jedan mačak

Potreba za ovakvim mjestima proizlazi i iz zakonskih okvira koji u Hrvatskoj ne dopuštaju pokapanje uginulih kućnih ljubimaca na privatnim posjedima, poput vrtova ili dvorišta. Zakon nalaže da se tijela životinja moraju neškodljivo zbrinuti, što u praksi znači ili kremiranje ili predaju u kafileriju.

Iako se Spomengaj doživljava kao moderna inovacija, ideja o grobljima za životinje u Hrvatskoj ima dublje korijene. Rijeka se može pohvaliti jednim od najstarijih groblja za kućne ljubimce u Europi, smještenim u Lukovićima na Kozali, koje datira s početka 20. stoljeća. Iako je ovo povijesno groblje zatvoreno za nove ukope još 2004. godine zbog promjena u Zakonu o veterinarstvu koje su kao jedinu opciju propisale spaljivanje, ono se i dalje brižno održava. Vlasnici ga i danas posjećuju kao spomen-park, svjedočeći o dugoj tradiciji poštovanja i ljubavi prema životinjama na ovim prostorima, koja je danas samo dobila novi, moderniji i zakonski reguliran oblik.