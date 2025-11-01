Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
U DUMOVCU

FOTO Nesvakidašnji prizor: Simpatični mačak 'obišao' groblje kućnih ljubimaca za Svi svete

Zagreb: Groblje kućnih ljubimaca u Dumovcu obišao je jedino jedan mačak
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/36
VL
Autor
Večernji.hr
01.11.2025.
u 14:37

Potreba za ovakvim mjestima proizlazi i iz zakonskih okvira koji u Hrvatskoj ne dopuštaju pokapanje uginulih kućnih ljubimaca na privatnim posjedima, poput vrtova ili dvorišta

Lampioni koji titraju u sumrak, svježe cvijeće položeno na malene humke i tišina ispunjena sjećanjem prizori su koji se uoči i na sam blagdan Svih svetih mogu vidjeti na zagrebačkom groblju kućnih ljubimaca Spomengaj. Za ove je Svi svete grobljem prošetao i jedan simpatični mačak.

Tradicija odavanja počasti preminulima proširila se i na životinjske članove obitelji s kojima smo dijelili život. Vlasnici ovdje dolaze kako bi upalili svijeću za svog psa, mačku ili drugog ljubimca, preslikavajući običaje s ljudskih groblja i pokazujući da ljubav i sjećanje ne poznaju granice vrsta. Ovaj emotivni ritual mnogima pruža utjehu i potvrđuje da veza s ljubimcem ne prestaje njegovim odlaskom, već se transformira u trajnu uspomenu koja zaslužuje svoje mjesto sjećanja.

Centralno mjesto za dostojanstven ispraćaj u Hrvatskoj postao je upravo Spomengaj u zagrebačkom Dumovcu, otvoren 2019. godine. Na gotovo 13.000 četvornih metara, s kapacitetom od oko 10.000 mjesta za ukop tijela ili polaganje urni.

FOTO Groblje kućnih ljubimaca u Dumovcu obišao je jedino jedan mačak
Zagreb: Groblje kućnih ljubimaca u Dumovcu obišao je jedino jedan mačak
1/36

Potreba za ovakvim mjestima proizlazi i iz zakonskih okvira koji u Hrvatskoj ne dopuštaju pokapanje uginulih kućnih ljubimaca na privatnim posjedima, poput vrtova ili dvorišta. Zakon nalaže da se tijela životinja moraju neškodljivo zbrinuti, što u praksi znači ili kremiranje ili predaju u kafileriju.

Iako se Spomengaj doživljava kao moderna inovacija, ideja o grobljima za životinje u Hrvatskoj ima dublje korijene. Rijeka se može pohvaliti jednim od najstarijih groblja za kućne ljubimce u Europi, smještenim u Lukovićima na Kozali, koje datira s početka 20. stoljeća. Iako je ovo povijesno groblje zatvoreno za nove ukope još 2004. godine zbog promjena u Zakonu o veterinarstvu koje su kao jedinu opciju propisale spaljivanje, ono se i dalje brižno održava. Vlasnici ga i danas posjećuju kao spomen-park, svjedočeći o dugoj tradiciji poštovanja i ljubavi prema životinjama na ovim prostorima, koja je danas samo dobila novi, moderniji i zakonski reguliran oblik.

Ključne riječi
Svi sveti Dumovec Spomengaj

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja