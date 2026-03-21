FOTO Najsloženiji sigurnosni scenariji za najveće profesionalce: Pogledajte kako izgleda vježba vojne i specijalne policije

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja od 9. do 20. ožujka provedena je dvotjedna integracijska obuka pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Riječ je o zajedničkom uvježbavanju djelovanja u najsloženijim sigurnosnim situacijama, u kojem su sudjelovali pripadnici Pukovnije Vojne policije te specijalne jedinice MUP-a – JSIP Alfa Zagreb, JSIP Orao Osijek i SJP BATT Split.

Tijekom obuke naglasak je bio na međuresornoj suradnji i koordinaciji u kriznim scenarijima poput talačkih situacija, postupanja u uvjetima aktivnog i pasivnog otpora te zaštite štićenih osoba. Posebno se uvježbavalo djelovanje u urbanim uvjetima i bliskoj borbi (CQB), uz fokus na donošenje odluka pod pritiskom i integraciju medicinskih i taktičkih procedura.

Natporučnik Mateo Marinović istaknuo je kako je cilj ovakvih aktivnosti jačanje suradnje vojske i policije kroz razmjenu iskustava, taktika i procedura, dok je poručnik Vjekoslav Pavelić naglasio da ovakav pristup izravno podiže razinu sigurnosti i operativne spremnosti. Sudionici su zaključili kako integrirana obuka dodatno unapređuje sposobnost zajedničkog djelovanja u najzahtjevnijim sigurnosnim uvjetima.