FOTO Lastavice traže spas: I ptice pate zbog ove nagle promjene vremena, jednostavno im možete pomoći

Veterinarska stanica Prelog - Ambulanta za male životinje upozorava na problem s lastavicama uslijed nagle promjene vremena. Zbog niskih temperatura i kiše ove ptice suočavaju se s teškim uvjetima za pronalaženje hrane te su često pothlađene.

Gladne i iscrpljene, lastavice su prisiljene tražiti sklonište u toplim kutcima i često se skrivaju u neobičnim mjestima. Ako naiđete na lastavicu u ovakvom stanju, preporučuje se da je smjestite na toplo i nahranite crvićima ili mačjom mokrom hranom. "S prvim toplim danom možete ju pustiti u prirodu. Također, takve lastavice možete donijeti i kod nas na oporavak", pišu iz Veterinarske stanice Prelog.

Inače, i u utorak nas, prema najavama Državnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje promjenljivo vrijeme. Na zapadu i sjeverozapadu i pretežno oblačno uz povremenu kišu, češću prijepodne, a uglavnom bez oborina očekuje se na istoku. Ponajprije na otvorenom moru mogući su i pljuskovi s grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren, u gorju mjestimice jak sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka, na udare i olujna bura, u Dalmaciji umjeren do jak istočnjak i jugo. Najniža temperatura između 7 i 12, na Jadranu od 12 do 16 °C. Najviša dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 18 do 23 °C, prognozira DHMZ.

