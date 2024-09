Ravnatelj DHMZ-a: Ciklona Boris se vraća, u oslabljenom obliku zahvatit će dio Hrvatske

Katastrofalne poplave pogodile središnju Europu zbog ciklone Borisa, a najave kako će se kiše nastaviti i narednim dana zabrinule su vlasti više zemalja koje se pripremaju na nastavak vodnog vala. Ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Güttler izjavio je kako je ovo "iznimno ekstremna situacija", ali da su podaci koje su dobivali na europskoj razini bili "ujednačeni".

Komentirajući ciklonu Boris, istaknuo je kako je ona i dalje na našem području. "Ima neobičnu putanju. Nakon što je došla na područje Srbije i Mađarske se polako vraća nazad, ali u oslabljenom obliku. Ostaci Borisa uzrokovat će malo oborine danas u istočnoj Hrvatskoj zbog čega je DHMZ izdao žuto upozorenje za tu regiju. Sutra i prekosutra imamo situacije sa oborinom na obali. Ciklona Boris je i dalje ovdje, još nekoliko dana će utjecati na vrijeme u Hrvatskoj, no ne ekstremno kako gledamo ovih dana u Europi", kazao je ravnatelj DHMZ-a za N1.

Ustvrdio je kako ne očekuju ekstremne događaje koji su u zemljama središnje Europe, no da ćemo se morati koncentrirati na porast vodostaja rijeka zbog oborina koje su pale u Austriji. Ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda ističe kako je jedan od uzroka ciklone Boris bilo upravo toplo Sredozemlje. "Iza nas je vrlo toplo ljeto. Zrak se sad ohladio, ali more je puno veći bazen topline i to je bio dodatan izvor vodene pare za ciklonu koja je nastala", otkriva. Upitan jesu li poplave koje su prošli tjedan iskusili stanovnici Dalmacije na neki način povezane s Borisom, ravnatelj DHMZ-a odgovara: "Sve je to dio jednog sustava".

