Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 61
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
SNAŽNE PROMJENE ILI...

FOTO Karte otkrivaju neobičan razvoj polarnog vrtloga: Što to znači za nadolazeću zimu

Severe Weather
Foto: Severe Weather Europe
1/5
Autori: Vecernji.hr , Maša Ilotić Šuvalić
21.10.2025.
u 09:09

Iako nitko ne može sa sigurnošću predvidjeti hoće li nadolazeća zima donijeti identične uvjete, stručnjaci naglašavaju važnost praćenja polarnog vrtloga.

Stratosfera iznad Sjevernog pola trenutno je poprište neobičnog razvoja polarnog vrtloga, koji bi mogao značajno utjecati na vremenske obrasce u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Europi tijekom nadolazeće zimske sezone 2025./2026., prema analizi portala Severe Weather Europe. Polarni vrtlog, široka zimska cirkulacija koja obuhvaća sjevernu hemisferu, ove godine pokazuje neuobičajeno slab početak. Anomalija visokog tlaka na pacifičkoj strani pomiče vrtlog iz središta i ograničava njegovo jačanje, što rezultira dinamičnijim i nestabilnijim vremenskim obrascima. Stručnjaci upozoravaju da ova situacija povećava vjerojatnost hladnijeg i potencijalno snježnijeg vremena u dijelovima Europe i Sjeverne Amerike.

U stratosferi se vidi "ciklon" s hladnom jezgrom, ali i anomalija visokog tlaka koja ometa njegovu strukturu. Ova poremećenost prenosi se na niže slojeve atmosfere, uzrokujući stvaranje područja niskog tlaka iznad istočnih dijelova SAD-a, Tihog oceana i Europe. Takav obrazac omogućuje transport hladnijeg zraka prema jugu, što bi, osobito krajem studenog ili prosinca, moglo donijeti prave zimske uvjete, uključujući snijeg.

Prema prognozama GEFS modela, očekuje se da će poremećaji polarnog vrtloga potrajati tijekom listopada i studenog. Temperaturne anomalije pokazuju hladnije uvjete u istočnom dijelu SAD-a i dijelovima Europe, dok će zapadni dijelovi Kanade ostati pod utjecajem toplijeg zraka zbog sustava visokog tlaka. Sličan obrazac zabilježen je tijekom zime 1981./1982., kada su hladne zračne mase značajno utjecale na Sjevernu Ameriku i Europu.

Iako nitko ne može sa sigurnošću predvidjeti hoće li nadolazeća zima donijeti identične uvjete, stručnjaci naglašavaju važnost praćenja polarnog vrtloga. Snažan vrtlog obično znači blaže uvjete jer zadržava hladni zrak unutar Arktičkog kruga, dok slabiji vrtlog, poput trenutnog, omogućuje prodor hladnoće u srednje geografske širine. Ako volite pravo zimsko vrijeme s hladnoćom i snijegom, trenutni razvoj polarnog vrtloga mogao bi biti dobra vijest.

Zbogom starim vozačkim dozvolama! Uvode se nova europska pravila koja će sve promijeniti
Ključne riječi
Severe Weather Europe polarni vrtlog

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još