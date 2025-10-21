FOTO Karte otkrivaju neobičan razvoj polarnog vrtloga: Što to znači za nadolazeću zimu

Stratosfera iznad Sjevernog pola trenutno je poprište neobičnog razvoja polarnog vrtloga, koji bi mogao značajno utjecati na vremenske obrasce u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Europi tijekom nadolazeće zimske sezone 2025./2026., prema analizi portala Severe Weather Europe. Polarni vrtlog, široka zimska cirkulacija koja obuhvaća sjevernu hemisferu, ove godine pokazuje neuobičajeno slab početak. Anomalija visokog tlaka na pacifičkoj strani pomiče vrtlog iz središta i ograničava njegovo jačanje, što rezultira dinamičnijim i nestabilnijim vremenskim obrascima. Stručnjaci upozoravaju da ova situacija povećava vjerojatnost hladnijeg i potencijalno snježnijeg vremena u dijelovima Europe i Sjeverne Amerike.

U stratosferi se vidi "ciklon" s hladnom jezgrom, ali i anomalija visokog tlaka koja ometa njegovu strukturu. Ova poremećenost prenosi se na niže slojeve atmosfere, uzrokujući stvaranje područja niskog tlaka iznad istočnih dijelova SAD-a, Tihog oceana i Europe. Takav obrazac omogućuje transport hladnijeg zraka prema jugu, što bi, osobito krajem studenog ili prosinca, moglo donijeti prave zimske uvjete, uključujući snijeg.

Prema prognozama GEFS modela, očekuje se da će poremećaji polarnog vrtloga potrajati tijekom listopada i studenog. Temperaturne anomalije pokazuju hladnije uvjete u istočnom dijelu SAD-a i dijelovima Europe, dok će zapadni dijelovi Kanade ostati pod utjecajem toplijeg zraka zbog sustava visokog tlaka. Sličan obrazac zabilježen je tijekom zime 1981./1982., kada su hladne zračne mase značajno utjecale na Sjevernu Ameriku i Europu.

Iako nitko ne može sa sigurnošću predvidjeti hoće li nadolazeća zima donijeti identične uvjete, stručnjaci naglašavaju važnost praćenja polarnog vrtloga. Snažan vrtlog obično znači blaže uvjete jer zadržava hladni zrak unutar Arktičkog kruga, dok slabiji vrtlog, poput trenutnog, omogućuje prodor hladnoće u srednje geografske širine. Ako volite pravo zimsko vrijeme s hladnoćom i snijegom, trenutni razvoj polarnog vrtloga mogao bi biti dobra vijest.